Facebook'ta yaşanan veri ihlali sonrası başlayan #deletefacebook kampanyasına destek veren en ilginç isimlerden birisi de Elon Musk oldu. Şirketleri Tesla ve SpaceX'in birer Facebook sayfası olduğunu dahi bilmediğini söyleyen Musk, Twitter da bir Türk kullanıcının "adamsan silersin" şeklindeki meydan okumasına sayfalarını silerek karşılık verdi.

Cambridge Analytica şirketi tarafından 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin etik olmayan bir şekilde çalınmasının ve bunun da ABD seçimlerinde Donald Trump'ın iktidara gelmesi için kullanıldığının iddia edilmesinden sonra dev sosyal ağa karşı büyük bir kampanya örgütlenmeye başladı. Özellikle WhatsApp'ın kurucusunun büyük bir şekilde desteklediği #deletefacebook kampanyasına ünlü mucit Elon Musk da el attı. Dün hemen aşağıda okuyabileceğiniz haberdeki gibi Facebook'un SpaceX sayfasını silen Musk, bugün de kendisinin ve Tesla'nın sayfalarını askıya aldı.

Musk ayrıca, yine kendisine ait şirketlerin Instagram sayfalarının aktif kullanımı ile ilgili gelen yorumlara da yanıt verdi. Ünlü CEO, "Facebook'un etkisini yitirdiğini" belirtirken Instagram'ın da "sınıra yakın" olduğunu söyledi. Ancak halihazırda Musk için Instagram'dan vazgeçmek olası görünmüyor.

Elon Musk tarafından silinmeden önce SpaceX ve Tesla sayfalarında her birinde 2.6 milyon kullanıcı olmak üzere toplamda 5 milyondan fazla beğeni ve takip bulunuyordu. Bu da SpaceX ve Tesla'nın yüz binlerce kişiye bedava reklam yapmasını olanaklı kılıyordu. Bununla birlikte bu sayfalarda bulunan kullanıcıların birçoğu da aktif bir şekilde davranışlar sergiliyordu. Acaba Tesla ve SpaceX'in sosyal medya uzmanları ne yapıyor?

Bu arada Elon Musk'ın sayfalarına sebep olan "adamsan" şeklindeki meydan okumayı gerçekleştiren Twitter kullanıcısının bizim vatandaşımız olması da ayrıca dikkat çekti. @serdarsprofile adlı kullanıcı olaydan sonra oldukça ilginç tweetler de attı.

Bu tweet başkası tarafından atılsa da hayli ilginç