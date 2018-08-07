Elon Musk, Tesla'yı Özelleştirmek İçin Finansman Buldu

Tesla'yı özelleştirmek isteyen Elon Musk'ın bugün attığı tweet herkesi şaşırttı. Musk'ın hisse fiyatı olarak söylediği rakam hayli ilginç.

Bundan 8 yıl önce halk arzına açılan Tesla, o günden beri halka açık bir şirket. Nitekim CEO Elon Musk, bugün attığı tweetle, şirketi hisse başına 420 dolara tekrar özelleştirmek istediğini yazdı. Tartışmalara yol açan tweetin ardından birçok soru ortaya çıktı. İlk soru ise finansman nereden geliyor?

Toplam piyasa değeri şuan 61 milyar dolar civarlarında olan şirketin, 420 dolarlık hissesi yaklaşık 71 milyar dolara denk geliyor. Herkes, 420 dolar gibi bir rakama çıkarak Musk’ın şaka yapıp yapmadığını tartışıyor.

2017 yılında Rolling Stones’a konuşan Musk, “Tesla ile özel olabilseydik keşke”, “Aslında kamu şirketi olmak bizi daha az verimli yapıyor” gibi bugünkü tartışmaların altyapısı olabilecek açıklamalar yapmıştı. Bu tweet şaka olsun ya da olmasın, Tesla’da kıpırtıları başlattı. Suudi bir yatırımcı şimdiden şirkete 2 milyar dolarlık yatırım yaptı bile. Yine de Musk’tan gerçek bir açıklama yapması bekleniyor.