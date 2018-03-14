Elon Musk 'The Onion' İsimli Komedi Projesine Başladı

Elon Musk’ın yeni başladığı komedi projesiyle ilgili olarak, ufak sızıntı haberleri gerçekleşti.

Dünyanın önde gelen iş adamlarından Elon Musk, elektrikli arabalar, yenilenebilir enerji sektörü, yapay zeka ve ulaşım tünelleri gibi bir çok pazarda kendisine yer buldu. Her geçen gün yeni yatırımlar yapmaya devam eden Musk, bu seferde The Onion isimli bir komedi projesiyle televizyon dünyasına adım atacak.

Daily Beast’in kaynaklarından bildirilen haberlere göre, The Onion projesi üzerinde 2017 yılından beri çalışmalar devam ediyor. Eski Cole Bolton editörü Ben Berkley, projeden ayrıldıktan sonraki kısa dönem içerisinde 3 yazar ve editör projeyi sürdürmek için çalışmalara başladı.

Proje kapsamında çalışan kişiler henüz neyle ilgili olduğu konusunda net bir açıklama yapmadı. Ancak haber kaynaklarının iddialarına göre parçalar birleştirildiğinde Bolton ve Berkley isimli yazarların yepyeni bir komedi projesi üzerinde çalıştığını söyleyebilirim. Ayrıca yeni komedi projesinin çoğunlukla çevirimici videolardan oluşacağı düşünülüyor. Gerekli açıklamaların yapılmasının ardından Musk’ın gizemli komedi projesiyle ilgili daha fazlasını öğrenebileceğiz.