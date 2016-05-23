Musk, Trafik Sorununu Hiçe Sayan Projeden Görüntü Paylşatı

Dünyanın bütün büyük şehirlerinde trafik önemli bir sorundur. Bu konuda kafayı biraz çalıştıran ve ekibiyle birlikte arabaların da metro trenleri gibi tünellerden gidebileceğini öngören Elon Musk’ın projesi inşaat halinde.

Tesla ve SpaceX’in CEO’su olan Elon Musk’ın bir fikir bulup onun için şirket açma girişimlerine artık fazlasıyla aşınayız. Hızlı toplu taşıma trenleri için Hyperloop (ya da TDK’nın önerisiyle hız kovanı) gibi projelerin ilk aşamaları tamamlanmak üzere.

İnsanları trenler içinde tünellerden geçirmek ve yüksek hızlara kavuşmak, zaten alışık olduğumuz bir fikir. Ancak bunu arabalara uygulamak ve aynı anda trafik sorununu ortadan kaldırma fikrine alışkın değiliz, yeni yeni kavramaya başlıyoruz. Nitekim Elon Musk ve bu iş için açılan şirkeki Boring Company inşaata başladı bile.

ABD’nin Los Angeles kentinde ilk defa hayata geçirilecek proje nihai olarak şöyle görünecek:

Elon Musk, Boring Company ile çok ilgilenmediğini, bu şirketin onun için bir hobi olduğunu sık sık söylüyor. Kendisinin hobisine sahip çıkmak ve yaşadıkları şehirde trafiğe teslim olmak istemeyen milyonlarca insan var. Açıkçası son haftalarda Elon Musk’ın aslında algılandığı gibi bir insan olmadığı, ham egodan oluştuğunu düşünüyor ve görüyoruz. Neyse bu başka bir konu. Sonuçta amaç sadece ulaşım “yolları” yapmaksa bir şekilde yapılıyor:

@elonmusk: "Los Angeles altındaki Boring tüneli"

Los Angeles şehrindeki pilot proje, dünyanın diğer kalabalık ve trafik sorunu yaşayan şehirlerine ilham kaynağı olacak. Böylece insanlar istedikleri yere şehir içindeki trafiğe takılmadan, en az metrolar kadar hızlı ulaşacaklar.

Arabaların seyahatine az bir vakit kaldı. Bu ve bunun gibi benzeri projeler, özellikle İstanbul gibi kentlerimizde ne zaman uygulanır bilmiyoruz. Ancak bir girişim yapıldığı takdirde söz konusu şehrin nüfusu oldukça hoşnut kalacaktır.