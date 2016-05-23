Elon Musk, büyük ses getiren tünel projesine ait resmi görseller ve videoları takipçileri ile paylaştı.

Çağımızın dahisi Elon Musk'ın bir süredir yeraltını tüneller ile dolduracağı projesini mutlaka duymuşsunuzdur. Trafik sorununa karşı fütüristik bir çözüm geliştirmek isteyen Musk, bu büyük projesini hayata geçirmek için epey yoğun şekilde çalışıyor.

Söz konusu tüneller ile alakalı 'Boring Company' adında bir şirket kuran Musk'ın bu şirketi ile alakalı olarak daha önceden şirkete ait dev makinelerin de olduğu pek çok görsel ve belge sızdırılmıştı. Şimdi ise Musk, Boring Company şirketi ve bu şirketi ile açmaya başladığı tüneller ile alakalı bilgileri bizzat kendi, Instagram hesabı üzerinden paylaşmış durumda.

Şirketin bünyesindeki Boring 1 (ya da Gorot) adlı dev tünel kazma makinesinin de fotoğrafını paylaşan Musk, 87.940 kilometre karelik Los Angeles'ın tamamını kapsayacak genişlikte tüneller oluşturma amacında. Söz konusu makine, her ne kadar son teknoloji ürünü olsa da ilerleme hızı göz önüne alındığında bir salyangoz ile karşılaştırılabilir. Fakat Musk'ın hedefleri arasında bu makinenin hızını 10 kata kadar arttırma gibi çılgın planlar da bulunuyor.

(Eğer görselleri ve videoları açmada sorun yaşıyorsanız buradan Elon Musk'ın Instagram hesabına ulaşabilirsiniz)

Tüneller konusunda çoğu kişi heyecanlı olsa da deprem durumunda felakete yol açabilecek şeylerin olacağını düşünenler de mevcut. Fakat bu konuda Musk, daha önceden tünellerin her türlü deprem göz önüne alınarak, tüm koşullara uygun şekilde yapıldığını belirtmişti.