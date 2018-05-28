Elon Musk, Türkiye'nin Şarj İstasyonu Haritasını Açıkladı!

Elektrikli otomotiv sektörünün yıldızı Tesla, 2018 yılı içinde Türkiye’deki resmi faaliyetlerine başlayacak. Şirketin İstanbul’da açılacak ofisinin yanı sıra, başlangıçta 10 Türk şehrine şarj istasyonu inşa etmesi bekleniyor. Elon Musk, bu şehirlerin de dahil olduğu dünya haritasını paylaştı.

Eğer bir Tesla satın alacaksanız, kesinlikle şarj istasyonuna ihtiyacınız olacak. Yoksa elektrik faturanıza sponsor bulmak zorunda kalırsınız. Halihazırda Türkiye’de bulunan Tesla araçlarının en büyük sıkıntısı enerji. Firmanın 2018 yılı bitmeden İstanbul’daki ilk ofisiyle Türkiye’deki faaliyetlerine başlayacak olması, bu konuyu da gündeme getirmişti.

Daha önce Tesla, Türkiye’deki şarj istasyonlarına ilişkin bir açıklama yapmıştı. Elon Musk ise içinde 10 Türk şehrinin bulunduğu bir dünya haritası paylaşarak, Tesla’nın dünya çapında inşa edeceği 10.000 yeni şar istasyonunu (Supercharger) duyurdu.

Haritadaki kırmızı noktalar Supercharger istasyonlarını, gri noktalar Supercharger noktalarını belirtiyor:

Türkiye’deki 10 Supercharger istasyonu ise şu şekilde:

Edirne, İstanbul, Sakarya, Bursa, Ankara, Balıkesir, İzmir, Aydın, Konya ve Antalya, Tesla’nın Türkiye’deki ilk şarj istasyonlarına ev sahipliği yapacak şehirlerimiz. Elon Musk, bu haritadaki istasyonların 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacağını söylüyor. Tesla'nın Türkiye’deki faaliyetlerine 2018 sonuna kadar başlamak amaçladığını düşünürsek, 10 şehrimizdeki istasyonların yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyleyebiliriz.

Bu istasyonların ardından Tesla, Supercharger noktaları ile Türkiye'deki şarj ağını genişletecektir. Daha uzun vadede ise diğer şehirlerde de Tesla şarj istasyonlarının ve noktalarının açılması gerekiyor. Şu an için diğer şehirler hakkında net bir açıklama yok. Zira şimdilik sadece İstanbul'da bir satış ofisinin olması, araçların menzillerinden çok daha uzak bölgelerde şarj istasyonlarına ihtiyaç duymalarının önüne geçiyor. İlerleyen yıllarda Ankara ya da Kayseri gibi şehirler, Türkiye'nin doğusundaki Tesla ağını genişletmek için yeni satış merkezleri olabilirler.

Tesla Supercharger nedir ve nasıl çalışır?

Tesla’nın elektrikli otomobil teknolojilerinde önemli bir fark yaratmasını sağlayan bir diğer etmen de Supercharger adındaki istasyonlarını markalaştırmasıdır. Bir akıllı telefona özel şarj cihazı gibi çalışan bu istasyonlarda sadece Tesla araçları batarya doldurabilir. Dünya çapında bir ağa sahip olan Superchargerların kullanım fiyatları, elektrik enerjisinin ilgili bölgedeki ücretlendirmesine göre değişir.

Bir Tesla otomobili istasyona yanaşır, araç üzerindeki Supecharger konnektörü sokete takılır. Bu sürede araç içindeki ekranlardan şarj durumu takip edilebilir. Tesla otomobilleri kısa sürelik dolumlarla yüzlerce kilometre yol vadediyor. Hatta bu oran 30 dakikada %80 doluma kadar yükselmiş durumda.

Sürücüler, otomobillerinin şarj durumunu anlık olarak mobil Tesla uygulamasından da takip edebilirler.