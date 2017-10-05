Elon Musk'ın 'Rick And Morty' ile Twitter'daki Derin Sohbeti

Musk, Singularity'nin yapımcılarından 'Rick and Morty' ile simülasyon teorisi üzerinden Twitter'da sohbet ediyor.

Elon Musk Perşembe günü, 'Rick ve Morty’nin resmi Twitter hesabıyla ‘Singularity’ hakkında derin bir sohbete dalarak, yeni 280 karakterlik Twitter limitini olası en güzel yöntemle kullandı.

Tesla ve SpeceX’in CEO’su, Ağustos ayında bir takipçisinin herkesin aklındaki bir soruyu sorduğunda, bu bilim kurgu dizisini izlediğini açıklamıştı.

Söylediğine göre diziden zaman zaman tiksiniyor olmakla birlikte, hayranı imiş ve 30 dakikalık bu diziyi 5 oğluyla birlikte seyretmekten hoşlanıyormuş.

Rick ve Morty’ de bu sohbete, yeni bir üçüncü sezon yapımla tüm Musk ailesini tiksindireceklerine dair söz vererek cevap vermişlerdi.

Ve ‘Rick ve Morty’ sözünü tuttu! Musk, üçüncü sezon finalinin ‘iğrenç güzel’ olduğunu söyledi. Bu ‘övgü’ ile birlikte Musk’ın ‘Singularity’ hakkındaki derin düşünceleri su yüzüne çıkmaya başladı. Sanırız böylesi ancak Mars’ta yerleşmeyi tasarlayan bir dolar milyarderinin Twitter sohbetinde olabilir.

Rick (and Morty)

Buyrun size üçüncü sezon. Pislik gönderimi 5 saniye içinde başlıyor.

"Son bölüm iğrenç güzeldi"

"Teşekkürler Elon. Biliyor musun, sırf dizi tutsun diye çabalıyorum."

"Bu seviyede bir singularity simülasyonu yakında çıkacak. Bizim üstümüzdeki seviyelerin nasıl göründüğünü merak ediyorum.

Umarım daha az çekici olur, ve daha aşağı seviyelerdeki bölümler yukarıdakilerden daha iyidir umarım. En ilkel seviyelerdeki simülasyonlarımız bile, gerçeğinden daha keyif vericiydiler."

"Umarım yeni bölümün yapımcılarını değiştirmezler. Bu gerçeklikte fiziğe çok alıştım."

"O klozetin rahat ve sıcak olduğunun farkındayım. Ama artık gelecek bölümün yapımcılarından biri olduğunu itiraf etsen iyi olacak. Hepimiz bunu biliyor olmamıza rağmen seni her zamanki kadar seveceğiz (hemen hemen)"

"Sonraki yaşamının deneme sürümünün anahtarını alacağım senin için. Böylece son defaki gibi bir başlangıç yapabilirsin."

Makine zekasının bir gün bizim zekamızı geçeceğini savunan teoriyi işleyen ‘Singularity’, Musk’ın favori konuları arasında yer alıyor. Hatta Musk, 1 milyar dolar yatırım yaparak ‘OpenAI’ adlı firmayı kurmuş ve böylece yapay zekanın nihayetinde insanlığın varlığına kast edecek seviyelere gelmemesini hedeflemişti.

Musk, aynı zamanda bir simülasyon içerisinde olduğumuz konusunda tartışmalar yaparak zaman geçirmeyi de seviyor. Öyle ki, gerçeği yaşıyor olma ihtimalimizin milyarda bir olduğunu söylemişti.

Evet, sizin de anlayacağınız üzere Musk, Singularity’nin halihazırda başka simülasyonlarda yapılmış olma ihtimali üzerinde yoğunlaştırıyor sohbeti.

Tabii bu da Musk’ın bu diziyi neden bu denli sevdiğini açıklıyor. Dizi, sonsuz sayıda zaman dilimlerinde, sonsuz sayıda evren olduğu konusunu işliyor.