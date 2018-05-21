Geçtiğimiz hafta Los Angeles'taki Hyperloop'un biletinin 1 dolar olacağını açıklayarak bir kez daha gündem olan Musk, bu kez oldukça enteresan açıklamalar yaptı.

Los Angeles'in altından geçirdiği tünelle 30 kilometrelik yolculuğu 1 dolar gibi sembolik bir ücretle gerçekleştirecek olan Elon Musk, uçan arabalarla ilgili sorulan bir soruya da cevap verdi.

Elon Musk, verdiği cevapla şimdiden bu teknolojiye temkinli yaklaştığını belli etti. Elon, sorulan soruya şöyle yanıt verdi: "Bir süre sonra bu araçlardan zibilyon tanesi oradan oraya uçuşacaklar. Kaçınılmaz olarak insanların bir kısmı bu araçların bakımlarını ve tamirini yaptırmayacak. Böylece bir anda düşüp giyotin gibi birilerinin kafası kesilecek!"

Elon Musk biraz nüktedan ve 'şiddet içerikli' bir açıklama yapmış olsa da kendisine hak vermemek mümkün değil. Otomotize edilmiş araçlara rağmen kazalar yaşanmaya devam ediyorken, insanların tepesinden uçacak araçlara ne kadar hazır olduğumuz ise hala bir soru işareti.

Bununla birlikte Musk, neden bu alanda çalışmalar yapmadığına yönelik soruya ise şu yanıtı verdi: Çünkü yerin altında iş yapmak çok daha zevkli.