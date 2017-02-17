Otomobil dünyasının altın çocuğu Elon Musk, uçan otomobiller hakkında, insanları dehşete düşürebilecek açıklamalara imza attı.

Elon Musk, otomobil ve teknoloji dünyasına adını altın harflerle yazdırdı. Gelecekten fırlamış gibi görünen elektrikli araçlar, otonom(kendini kendini sürebilen otomobiller) araç mimarisi... Hepsinin altında Elon Musk'ın imzası var. Her ne kadar Donald Trump'ın danışmanı olmasıyla eleştirilse de, firması Tesla, Trump aleyhine bir bildirime imza atacak kadar cesur.

Musk, Bloomberg'deki röportajında birbirinden ilginç noktalara değiniyor. Kabul edelim, trafik inanılmaz derecede stresli, ancak gökyüzünde, kafalarımızın üstünde gezinen metal yığınları da pek rahatlatıcı sayılmaz. Musk, hepimizin aklındaki şeye değiniyor: “Uçan otomobiller, yayaların kafalarının üstünde yüzen giyotinlere benzeyebilir.”

Üstelik bu deneyimi tatmamız için fazla zaman kalmadı. Malum, kısa süre içinde Dubai'de uçan taksilerle buluşacağımız açıklandı. Üstelik bu araçlar sürücüsüz olacak ve dokunmatik kontrollerle yönetilebilecek.

Taksi tedarikçisi Derrick Xiong şu ifadeleriyle bizi dehşete düşürüyor. "Yolcular. 'Pilot' ruhsatına sahip olmak zorunda değil. A noktasından B noktasına ulaşmak için bir düğmeye basmak yeterli." Peki ya teknik bir sorun yaşanırsa ve taksi çakılmaya başlarsa? Gerçek kabus, o noktada başlıyor.

Musk dahi bir mühendis olarak, uçan arabaların gördüğü en büyük sorunun yer çekimi olduğunu vurguluyor.

"Fizik yasaları var olduğu sürece, uçan herhangi bir otomobilin muazzam bir kuvvet üretmesi gerekecek, bu da yeryüzüne büyük çaplı rüzgar ve ses çarpması anlamına geliyor. Uçan şeyleri severim. Ancak uçan otomobilin pek de kolay bir çözüm haline geleceğini hayal etmek çok zor."