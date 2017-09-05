Elon Musk: Üçüncü Dünya Savaşı’nın Olası Sebebini Biliyorum!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘yapay zeka konusunda lider olan ülke, dünyanın da hakimi olur’ sözünü değerlendiren Elon Musk, ‘işte başlıyoruz’ dedi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ‘yapay zeka alanındaki liderlik, yüksek ihtimalle Üçüncü Dünya Savaşı’na yol açar’ dedi. Liderlik için mücadele edecek ülkeler arasına Rusya, Hindistan, ABD ve Çin dışında bilgisayar biliminde gelişmiş başka ülkelerin de dahil olabileceğini söyledi.

Musk, teorisine göre asıl olayın bundan sonra başlayacağını öngörüyor. Yapay zeka konusunda en fazla söz sahibi olan ülkenin çok daha güçlü ve huzurlu olacağı yönündeki söylemlerin çok iyi niyetli yapıldığını söyleyen Musk, yapay zekanın, gerekirse başka şirketler ve ülkeler tarafından silahlı kuvvetlerle alınabileceğini belirtiyor.

Yapay zekaya karşı olan tutumunu yineleyen Musk, muhakkak ciddi önlemler alınması ve halkın güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi. Yapay zekanın ne kadar tehlikeli olabileceğini tekrar hatırlatan Musk, daha önce BM’e yazılan bir ‘öneri’ mektubuna da imzasını atmıştı.

Hatırlarsanız Mark Zuckerberg, Elon Musk’ın yapay zekaya olan bakış açısını ‘sınırlı’ olarak nitelemiş ve ikili arasında soğuk rüzgarlar esmişti.