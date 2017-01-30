Elon Musk, Ulaşıma Üçüncü Boyutu Kazandırma Amacında!

Elon Musk, kelimenin tam anlamıyla ulaşıma yeni bir boyut kazandırmak istiyor; üçüncü boyut.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk trafikten delirdiği için bir sondaj şirketi kuracağını söylediği zaman herkes bunun bir şaka olduğunu düşünmüştü.

Ancak genç iş adamı, kurduğu sondaj şirketi ile baya baya Los Angeles'ta kazı çalışmalarına başlayacağını açıklamıştı. Fakat anlaşılan Musk, bu konunun epey bir üzerine beklenenden fazla düşmekte.

Dünyanın farklı üniversitelerinden katılan gençler ile düzenledikleri Hyperloop Pod yarışmasında konuşan Musk, üç boyutlu yapıların ulaşımda da rol alması gerektiğine vurgu yaptı.

Yaşadığımız evlerden çalıştığımız yerlere kadar tüm yapıların üç boyutlu olduğunu söyleyen Musk, buna karşın yoğun şekilde kullandığımız ulaşımın iki boyutlu olduğunu ve artık üçüncü boyutun da işin içine dahil olması gerektiğini belirtmekte.

Bu duruma yönelik epey bir kafa yoran, yer altına ya da yer üstüne üç boyutlu ulaşım olayına odaklanan ve yer altının daha uygun olduğuna karar verdiğini söyleyen Musk, yeni kurduğu şirket ile de bu hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Tabii bu durum, birkaç sene içerisinden Musk'ın şirketinin önderliğinde yeni ulaşım türlerinin hizmete sunulacağı anlamına gelmiyor. Zira yer altında ulaşım için gerekli şeyleri yapan kazı araçları öyle kolay üretilen ve çok da hızlı şekilde çalışan araçlar değiller.

Musk'ın ve şirketinin ilk hedefi de, hali hazırda kullanılan araçlardan birkaç kaç daha hızlı kazı makineleri geliştirmek. Ancak bu makineler geliştirildikten sonra Musk'ın kafasındaki projeler şekillenmeye başlayacak ve bizler de sonuçları yavaş yavaş göreceğiz.