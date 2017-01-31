Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk aniden trafikte yaşadığı sinir patlamasıyla birlikte trafiğe engel olmak için işi gücü bırakıp bir tünel projesi başlatmıştı. Şimdi ise Musk, ulaşımı çok daha ileriye taşımanın peşinde.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su, yaptığı işlerle geleceğin teknolojisini tasarlayan insanlardan biri olan Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden trafikte adeta sinir krizi yaşadığını söylemişti ve trafiğe çözüm bulmak için tünel kazacağını belirtmişti.

Bu durum birçok kişi tarafından şaka gibi algılansa da Musk, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta tünel kazıları için çalışmalara başladı. Konuyla ilgili ani bir karar alan Elon Musk bu konuda çalışmalarını sürdürürken geçtiğimiz günlerde SpaceX arafından düzenlenen Hyperloop Pod isimli yarışmada konuşma yaptı. Musk burada normal karayollarının 2 boyutlu yollar olduğunu ve insanların ulaşımını sınırlandırdığını söyledi. Musk çözümü ise hem üstten hem de alttan açılacak yollarla ulaşımı üç boyutlu hale getirmenin bu problemi çözeceğini söylüyor.

Bunun için neredeyse tüm dünyayı baştan tasarlamak gerekiyor ancak Elon Musk bunun gerçekleşebileceğine inanıyor. Musk bu hedefine ulaşmak için normalden 5-10 kat daha hızlı tünel kazabilen makineler geliştirdiklerini böylelikle bu çalışmaları hızlı bir şekilde yapacaklarını söyledi ancak Musk'ın kafasında ilk aşamadan sonra bu projenin nasıl devam edeceğine dair bir fikir henüz yok.