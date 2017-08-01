Elon Musk, süper bir dahi. Ancak son aldığı eleştiriler onun bir dahi olduğu kadar zihinsel rahatsızlığı olduğunu söylüyor.

Şüphesiz ki Elon Musk teknoloji sektöründe en dikkat çekici isimlerden birisi. Gerek Mark Zuckerberg ile yapay zekanın tehlikeleri hakkında konuşuyor olsun, gerekse de Hyperloop haberleri Twitter'da yıkılıyor olsun, her zaman en çok gördüğümüz insanlarından birisidir.

Yine de Elon Musk'ın Twitter hesaplarından paylaştığı bilgilere göre Musk'da kişilik bozukluğu bulunuyor.

Elon Musk elbette ki çift kişilikli biri değildir. Böyle bir kişilik bozukluğu onda olamaz. Gerçi biz bilemeyiz tabiki onun gibi psikoloji uzmanı değiliz. Elon Musk çıkıp en büyük psikoloji uzmanı benim dese, kim ona hayır değilsin diyebilir ki?

Hem SpaceX hem Tesla'nın arkasındaki adam için en tuhaf durumlardan biri de onu özetleyemiyor oluşumuz. Wikipedia giriş cümlesi bile onun ne kadar karmaşık biri olduğunu özetleyebiliyor.

''Elon Reeve Musk, Güney Afrika doğumlu bir Kanadalı-Amerikan iş adamı, yatırımcı, mühendis ve mucit.''

Musk'un Twitter hesabı, Steve Jobs'un aşırılığından, Bill Gates'in hevesinden ve Mark Zuckerberg'in hırsından kesitler sunuyor. Ancak hiç birinin kişiliğini yansıtmıyor.

Sosyal medyalar bizim gibi insanlara, Elon Musk gibi üst düzey insanları tanıma fırsatı sunuyor. Duygusal zayıflıklarını gösteriyor, zihinsel rahatsızlıklarını fark edemediklerini görüp onları affedebilmemizi sağlıyor. Sonuçta Musk gibi insanların bizi şaşırtan şeyleri paylaşma alışkanlıkları var.