Elon Musk, Uzay Kıyafetine Ait İlk Görüntüyü Paylaştı!

Elon Musk, SpaceX uzay elbisesinin ilk fotoğrafını Instagram'da yayınladı ve daha fazla ayrıntının bir kaç gün içinde geleceğini söyledi.

Uzay bilimleri hakkında çalışmalar yürüten SpaceX'in CEO'su olan Elon Musk, bugün SpaceX Uzay Kıyafeti'ni giydiği fotoğrafı Instagram üzerinden yayınladı. Fazla detay vermeyen Musk, "Bu SpaceX Uzay Kıyafeti'nin ilk fotoğrafı, daha fazlası için takipte kalın. Bu gerçekten çalışan bir model, göstermelik değil. İki kat vakumla test edildi. Model üzerinde basıncı ayarlamak ve tasarlamak oldukça zordu." ifadelerini kullandı.

Elon Musk belirtmedi, ancak SpaceX ekibinin açıklamalarına göre yeni uzay kıyafeti astronotların uzay yürüyüşleri için uygun değil. Yeni tasarlanan kıyafet, astronotların kapsüle binerken giymesi için tasarlandı. Ayrıca bu tarz basınç kıyafetleri kapsül basıncının düşmesi durumunda nakliye anında astronotlar tarafından giyilir. Yeni tasarlanan bu kıyafetler, ilk olarak NASA astronotları tarafından giyilecek.

Bu tasarım yıllar önce Reddit üzerinde ortaya çıkan bir SpaceX Uzay Kıyafeti'nin fotoğraflarına benziyor. Ayrıca çok şık duran tasarım, baktığımızda bizleri sanki bir bilim kurgu filminin içine sürüklüyor.