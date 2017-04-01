Elon Musk: Uzaya Gönderilen Gizli Kargolarda Peynir Vardı!

Elon Musk, Dragon kapsülü ile geçmiş yıllarda yapılan uçuş denemelerinde uzaya gizli kargo olarak peynir tekerleği gönderdiğini itiraf etti.

Dünyanın en başarılı insanlarından birisi olan Elon Musk, yıllar önce kurduğu SpaceX firması ile gücüne güç katmaya devam ediyor. Uzay yolcuğunu ticari konuma sokmayı hedefleyen Musk, Mars’a koloni kurmak gibi çılgınca fikirler üzerinde çalışıyor. Günümüzde SpaceX’in ne kadar ilerlediğini geçtiğimiz gün fırlatılan Falcon 9 roketi ile bir kez daha gördük. SpaceX bir ilki başararak, daha önce kullanılmış roketi bir kez daha kullanmayı ve başarılı iniş yaptırmayı başarmıştı. Roketin tamamı kurtulamasa bile en büyük ve pahalı kısmı olan güçlendirici, görevini bitirdikten sonra belirlenen hedefe tam iniş yapabiliyor.

Musk, uzay çalışmalarına 2008 yıllarında başlamıştı. Musk o zamanlardan kendisine hedef olarak her roketin en az 3 kez kullanılabilmesini hedeflemişti.

2008 yılında deneme uçuşlarına çıkan ilk roketler Falcon 9 değil, SpaceX’in önceki uzay aracı Dragon’du. Bu Dragon roketlerinin içine tehlikeli uçuşlar olduğu için değerli eşya konmuyordu. Ancak yine de içine eşya koyduklarını belirten Musk, bir Twitter kullanıcısının sorduğu soruya cevaben, “Dragon uçuşunda gizli yük, dev bir peynir jantıydı.” dedi. Peynir jantı, ülkemizde popüler olmasa bile Amerika gibi bölgelerde son derece ünlü bir peynir.

Musk’ın içine peynir koyduğunu belirttiği ilk uçuşlar 8 Aralık 2010 yılında Dragon uzay kapsülünün ilk uçuşunda bulunuyordu. NASA bu lansmanı “Commercial Orbital Transportation Services” olarak finanse etmiş ve araç Dünyayı iki kere çevreledikten sonra atmosfere girmişti. SpaceX kapsülü Pasifik Okyanusunda başarılı şekilde buldu.