Elon Musk, Uzaya Gönderilen Tesla’nın Son Fotoğrafını Paylaş

Elon Musk, Falcon Heavy ile Mars yörüngesine gönderilen Tesla Roadster’in son canlı görüntüsünü paylaştı. Araç, Dünya’dan gitgide uzaklaşmaya ve derin uzayın karanlığında seyahat etmeye başladı. Musk, konuya biraz daha açıklık kazandırdı.

Normal şartlarda roketlerin yük kapasitelerinin testi için, ağırlık yapması amacıyla beton bloklar kullanılır. Bu blokların hedeflenen yere ulaşması, deneyin başarılı olduğunu gösterir.

SpaceX’in Falcon Heavy roketi, tüm zamanların en hızlı ve en güçlü roketi olarak, yeryüzündeki testlerinden sonra ilk defa uzayda denenmek için hazırlandı. 7 yıldan beri devam eden çalışmanın maliyeti 90 milyon doları buldu. Elon Musk ise kendine has bir çılgınlıkla, beton bloklar yerine kendi kişisel aracını temsili bir yük olarak gönderdi.

Projenin hedefi Tesla Roadster’i önce Mars yörüngesinden geçirip, ardından Mars’ın sonrasında bulunan astroid kuşağına oturtmak olacak.

Elon Musk, Spaceman’in direksiyonunda oturduğu son kareyi Instagram hesabından paylaştı:

Üstü açık bir araba uzay ortamında epey hassas bir şekilde gidiyor. An itibariyle Tesla’nın hızı artık bilinmiyor. Belki de bu kareden sonra iletişim kopunca araç paramparça olacak. Ancak Mars yörüngesinden çıkana dek bu ihtimal o kadar da yüksek değil. Elon Musk dün düzenlenen bir basın toplantısında, Tesla’nın canlı yayın sunmak için üzerine koydukları bataryanın 12 saat dayanabildiğini belirtti. Fırlatmanın ardından bu süre dolduğu için gönderilen bu fotoğraf, onun son fotoğrafı olabilir.

“Belki milyonlarca, belki de milyarlarca yıl boyunca derin bir boşlukta olacak, kim bilebilir ki? Belki bazı yabancı ırklar tarafından keşfedilecek ve ‘Ne yapıyorlardı, bu arabaya ibadet ettiler mi?’ ya da ‘Neden uzayda küçük bir arabaları var?' gibi sorulara maruz kalacak.”

Tesla’nın direksiyonundaki temsili astronot Spaceman, SpaceX’in yeni geliştirdiği ve muadillerine oranla çok daha hafif olan bir uzay kıyafeti. Bu kıyafet henüz gerçek astronotlar tarafından gerçek uzayda test edilmedi. Fakat yeryüzündeki testler başarılıydı.

Araç uzaya fırlatıldığından beri Elon Musk, iki hatta üç yönlü bir halkla ilişkiler faaliyeti yaptığı yönünde bazı sert eleştirilere maruz kaldı. Bu eleştirilere kendisinin bir cevabı vardı, olayın gerçek bir eğlence ruhuyla yapıldığını dile getirdi.

“Gerçekten aptalca ve eğlenceli, ancak aptalca ve eğlenceli şeyler önemlidir. Uzaydaki sıradan bir otomobil. Saçmalık hoşuma gitti. Normalde bir beton blok fırlatmamız gerekiyordu. Fakat bu çok sıkıcıydı.”

Starman ve Tesla, yavaş yavaş Güneş’ten uzaklaşıyor. Önce Mars yörüngesine uğrayacak ve ardından Mars’ın ardında bulunan bir asteroid kuşağına girecek. Burası onun için çok tehlikeli. Belki de pek çok irili ufaklı kaya tarafından parçalanacak. Eğer şanslıysa ve düzgün bir yörüngeye oturabilirse, milyonlarca yıldır yan yana dönen ve birbirine hiç değmemiş olan asteroidlerle iyi anlaşır ve sakince yerinde bekler.

Ne yazık ki her iki durumda da ömrü çok uzun olmayacak. Bilim dünyasından gelen son açıklamalara göre Tesla’nın en büyük düşmanı radyasyon. Elon Musk her fırsatta yüz, bin ve hatta milyon yıldan söz etse de Tesla Roadster’in sert radyasyona dayanıklı bir şekilde dizayn edilmediği gerçek.

Elon Musk, eğer ilerleyen dönemlerde bu araçtan tekrar görüntü almak gibi bir sürpriz planlamadıysa yukarıdaki fotoğraf, onu son görüşümüz oldu.