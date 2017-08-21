Elon Musk ve Mustafa Süleyman’dan BM’ye ‘Katil Robot’ Uyarısı!

Dünyanın önde gelen yapay zeka uzmanları, Birleşmiş Milletler’e katil robotlarla ilgili endişelerini dile getirdikleri bir mektup gönderdiler.

Aralarında Elon Musk ve Google’ın satın aldığı yapay zeka şirketi DeepMind’ın kurucusu Mustafa Süleyman’ın da bulunduğu 26 ülkeden 116 uzmanın imzaladığı mektupta BM’ye, yapay zekaya karşı çağrıda bulunuldu.

Gönderilen mektupta hedeflerini kendi kendilerine belirleyip onları öldürebilen robotların geliştirilmesinin engellenmesi talep ediliyor. Bunun dışında BM, aralarında drone ve otonom silahların da bulunduğu ağır silahların geliştirilmesi konusunda tartışma başlatmak için oylama yaptı. Oylama sonucunda alanı robotik teknoloji geliştirmek ve yapay zeka olan şirketlerin kurucuları ve uzmanlar, katil robotların geliştirilmesinin önlenmesini talep ettiler.

Mektubun bir bölümünde, öldürücü otonom silahların ne kadar tehlikeli olabileceğine dair şu ifadeler yer alıyor: “Öldürücü otonom silahlar bir kez geliştirildi mi, silahlı çatışmalar her zamankinden çok daha büyük ölçekte ve insanların anlayabileceğinden çok daha hızlı gerçekleşmesine izin verilmiş olacak. Teröre karşı geliştirilmiş olması elbette kullanımını sınırlamayacak; teröristler ve zorbalar tarafından masum insanlara karşı da kullanılabilecek, bu teknolojiler. Bundan da öte hacklenmiş silahlar olarak da karşımıza çıkabilecekler. Harekete geçmek için çok uzun zamanımız yok, pandoranın kutusu açıldıktan sonra kapanması çok zor olacak.”

Bu ciddi ifadeye Elon Musk gibi teknolojiye yön veren kişilerin imzalarını atması, durumun sandığımızdan daha ciddi ve de tehlikeli olduğunu gösteriyor. Örneğin Clearpath Robotics’in kurucusu Ryan Gariepy, yapay zekanın ve otonom silahların ileride masum insanlara çok ciddi zararlar vermesine neden olabileceğini söylüyor.

Bunlar sanki birer bilim kurgudan ibaretmiş gibi geliyor olabilir, fakat Samsung’un geliştirdiği ve şu an Güney Kore tarafından kullanılıyor olan ‘otonom olarak ateş etme özellikli SGR-A1’, olayın boyutunu kurgudan gerçeğe taşıyor.