Elon Musk ve Westworld'ün Yapımcılarından Kısa Film Geldi

Teknoloji dünyasının son dönemdeki en çok konuşulan ismi Elon Musk, Westworld yapımcılarıyla ortak bir kısa filme imza attı.

Son dönemlerde Falcon Heavy ve Starman'in Mars yörüngesine fırlatışıyla, hem teknoloji hem de uzay bilimlerine ilgi duyan herkesin dikkatini üstüne çeken Elon Musk ve HBO'nun büyük beğeniyle karşılaşan dizisi Westworld'ün yapımcılarından bir kısa film geldi.

David Bowie'nin 'Life on Mars' şarkısının eşlik ettiği kısa film, Elon Musk'ın resmi Instagram sayfasından 2 parça halinde yayınlandı. Her ne kadar Elon Musk'ın yapay zekalar ve yapay zekalarla donatılmış robotlarla ilgili güzel düşünceleri olmasa da, HBO'nun olağan dışı yeteneklerle donatılmış robotları konu alan ve distopik bir yapım olan Westworld dizisini ne kadar beğendiğini de biliyoruz. SXSW 2018 (South by Southwest Film Festival) kapsamında yayınlanan 2 parçalık videoya hemen aşağıdan erişebilirsiniz.

Öyle görünüyor ki Elon Musk, hiçbir şekilde teknoloji dünyasının gündeminden düşmemeye kararlı. Siz ne düşünüyorsunuz? Westworld yapımcılarıyla ortaklaşa hazırlanan bu kısa filmi beğendiniz mi? Yorumlarda bizlerle fikrinizi paylaşabilirsiniz.