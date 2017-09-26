Elon Musk, Yakında Mars Yolcuğunun Son Durumunu Açıklayacak

Uzay teknolojilerine yaptığı yatırım ve sıra dışı girişimleriyle yüzyılın en şaşırtıcı kişiliklerinden Elon Musk, Mars’a yolculuğu için yıllardır şirketi SpaceX ile proje üretiyor. Bu hafta yapacağı açıklama ise tüm dünya tarafından merakla bekleniyor.

İnsanlık tarihini değiştirecek ve Dünya üzerindeki hayatı daha sürdürülebilir kılacak Tesla ve Solar City gibi önemli projeleriyle tanınan Elon Musk, SpaceX adındaki uzay teknolojileri şirketiyle de NASA’ya miyarlarca dolarlık roket satıyor. Kazandığı dolarları ise insanlığın sıradaki ufku olan Mars’a gitmek için harcıyor.

Kendisi geçtiğimiz yıl ortasında ortaya çıkan Mars yolcuğu projesine ilişkin görüşlerini, birkaç ay önce kamuoyuyla paylaşmıştı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek açıklama ile de dev projede gelinen son noktadan bahsedilecek.

Peki tarihi açıklama öncesinde Mars yolcuğu hakkında neler biliyoruz?

Mars planları hala biraz bulanık. En azından yörüngemize oturtulacak bir uzay rampası aracılığıyla fırlatılan insanlı araçların varlığından haberdarız. Musk, 10 yıl içerinse 1 milyon insanın taşınabileceğini dile getirse de bunun için her aşamanın sorunsuz bir şekilde uygulanması gerekiyor.

Bunun yanı sıra yer yüzünden 400 kilometre kadar uzakta bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu’na ikmal yapan SpaceX roketlerinin, yeniden kullanım testlerinden başarıyla geçtiklerini biliyoruz. Yeniden roket kullanımı, Mars seferlerinin geri dönüşü için çok anlamlı bir başarıydı. Açıkçası Elon Musk ve SpaceX ekibi bunu gerçekleştirmek için hiç zorlanmadılar.

Musk’ın yapacağı açıklama, Global Networking Forum kapsamında bu Cuma günü Avustralya’da gerçekleştirilecek. Elon Musk’ın tüm proje boyunca karşılaşılması muhtemel teknik sorunları nasıl çözmeyi planladıkları da bu panel sırasında gün yüzüne çıkacak.

Şirket başlangıçta 2020'de Kızıl Gezegen’e insansız bir sefer yapacaktı, ancak Musk bu yaz başında bu haberi yalanladı. Avustralya ise böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaparken, federal hükümetin kendi uzay ajansını kurmayı planladığını bildirdi. SpaceX’in bu ajansla bir ortaklık kurması da muhtemel fakat böyle dev projeler için çok daha büyük oluşumların bir araya gelmesi gerekiyor.

Elon Musk’ın merakla beklediğimiz açıklamalarını kaçırmamak için takipte kalın :)