Elon Musk Yapay Zeka Tehlikesine Karşı Uyarıyor!

Bir çok alanda olduğu gibi yapay zeka konusunda da önemli çalışmalara imza atan Amerika'lı girişimci ve yenilikçi Musk, yapay zekanın kontrolsüz kalması durumunda büyük bir felaketin yaşanabileceğini iddia ediyor.

‘2017 Ulusal Valiler Cemiyeti Yaz Buluşması’ konferansında misafir konuşmacı olarak bulunan girişimci ve yenilikçi Elon Musk, yapay zekanın da yer aldığı bir dizi başlık altında konuşma yaptı. Tesla ve SpaceX’in CEO’su ve kurucusu olan Musk konuşması boyunca konferansta bulunan Amerika’lı valilere yapay zekanın gelişimine yönelik yönetmeliklerin getirilmesi çağrısında bulundu.

Yapay Zeka konusuna oldukça vakıf olan Musk’ın kendisi yapay zekadan çekinmiyor. Fakat onu endişelendiren kontrol dışı kalması. Bu durumu insanlığın yüzyüze kalacağı en büyük tehlike olarak tanımlıyor.

Yapay Zeka’lı Geleceğe Hazırlık

Valilerden bir kaçı Musk’a henüz çok yeni olan bir alanda düzenleme yapmanın ne şekilde mümkün olabileceğini sordular. Buna karşılık Musk, atılacak ilk adımın konuya hakim olmak olduğunu söyledi. “Yapılacak ilk iş mümkün olduğunca bilgi sahibi olmak, sorunların doğasını anlamaktır” diyen Musk’ın halen kar amacı gütmeyen OpenAI adında bir araştırma firması da bulunuyor.

Yapay Zeka etiğinin sağlanması hedefine yönelik çalışma yapan tek girişim Musk değil tabii. Fakat bu girişimciler başarısız olsalar da, girişimci Musk’ın başıboş kalan yapay zekaya karşı olası başka planları da var.

Örneğin ‘Neuralink’, mevcut teknolojiyi kendimizle bütünleştirerek Yapay Zeka ile baş etmeyi sağlamayı amaç ediniyor. SpaceX ise Mars’a ulaşma hedefini taşıyor. Eğer başarılı olursa insanlık, yapay zekanın dünyayı ele geçirmesi durumunda hayatta kalmak için ikinci bir alternatife sahip olmuş olacak.

Bununla birlikte henüz zaman olsa da, Musk somut düzenlemeler konusunda ısrarcı davranıyor. “Caddelerde gezinen robotların insanları katlettiklerini görene kadar insanlar nasıl tepki vereceklerini bilemeyecekler çünkü oldukça sıra dışı, ruhani bir durum gibi görünecek. Yapay Zeka, yönetmelik bağlamında tepkisel olmak yerine önlem alıcı yaklaşım sergilememiz gereken ender durumlardan biri. Zaman içerisinde yapay zeka düzenlemesi konusunda tepkisel davrandığımız sürece, iş işten geçtiğini göreceğine inanıyorum” dedi.