Günümüzde teknoloji dendiğinde, anında ismi zikredilen Elon Musk dahi yapay zekanın gelişimi konusunda insanlık adına kaygılar duyduğunu itiraf etti. Hatta Musk'a göre olası bir yapay zeka diktatörlüğünün yakınımızda olabilme ihtimali bile mevcut.

Bilgisayar denilen cihazın ilk evlerimize girdiği andan itibaren akıllarda yarattığı distopik bir soru vardı: "Evimize giren masum bilgisayarlar acaba günün birinde bizim sonumuzu hazırlayacak mı?" Bildiğiniz üzere yapay zeka denilen olgunun gelişim süreci eskiden beri izlediğimiz ‘gelecek’ temalı bilim-kurgu filmlerine ve senaryolarına yetişmiş durumda.

Son 20 yılda hızlı bir gelişim gösteren, özellikle de ‘öğrenen yapay zeka’ adı verilen teknolojinin yardımıyla bilgisayar ve makinelerin kendi kendine yetebilecek seviyeye gelmesine belki de sayılı yıllar kaldı. Bu konuyla ilgili hepimizin kafasında karanlık senaryolar var fakat bizden de önce bu konuda kaygıları olan, bu işin çokça içinde olan bir isim var: Son yılların yetiştirdiği en büyük girişimcilerden biri olan 'Elon Musk.'

Elon Musk’a göre günün birinde bir şirket, hatta küçük bir grup insan dahi kendi kendine yetebilen ve diğerlerini yönetebilecek kapasitede bir yapay zeka geliştirirs, yıllardan beri kurduğumuz distopik senaryoların gerçekleşme ihtimalini çok yüksek buluyor. Hatta böyle bir senaryoyu ‘robot diktatör’ benzetmesi ile daha da korkutucu hale getiriyor.

Ona göre robot bir diktatör dünyanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri; zira insan bir diktatör, ölümlülüğü kadar zulüm çektirebilecekken, kontrolden çıkmış yapay bir diktatörün vadettiği şey ise sonsuzluk olabilir. Böyle bir senaryoda insan kendi cehennemini yaratmış olur.

Üstelik bu korkunç senaryoya dair kehanetleri bir kademe daha ilerletirsek, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Stephen Hawking’in de Musk’a benzer açıklamaları mevcuttu. Konuyla ilgili Hawking ise şunları söylemişti: "Öğrenen Yapay Zeka teknolojisi gerçek bir riskten oluşur; bu risk ise makinelerin şeytani veya kötü olma ihtimalinden çok, onların hedef ve mantık sistemlerine uymadığımız anda bizleri gereksiz birer detay olarak görebilme ihtimallerinde yatıyor."

Musk da bu savı destekler nitelikte bir açıklama ile devam etti. Ona göre de kötülük denilen olguya sadece insani bakış açısıyla bakmak yanlış olur, hiçbir kasıt olmaksızın birer gereksiz detay olarak görülebiliriz.. Bizi etkileyen nokta ‘yaşam’ denilen olgunun onlara ters düşme ihtimali. İnsanlıktan örnek verirsek eğer yol inşa etmemiz gereken bir noktada karınca yuvası varsa, duygulara sahip insanlar olarak bile hiç düşünmeden bu yuvanın üstüne bir yol inşa edebilir, o karıncaları haritadan silebiliriz. Üstelik biraz olsun önemsemeyiz bile. Dikkatli olmaz isek günün birinde bu hikayedeki karıncalar olma ihtimalimiz gerçekten mümkün görünüyor.

Tabii ki Elon Musk ve Hawking, bu paranoyalarında yalnız değil. Onlar gibi distopik senaryolar kuran birçok araştırmacı ve sıradan insan mevcut. Bu yeni ve sürekli gelişen teknolojinin nereye varacağını bize zaman gösterecek.

Siz Webtekno okurlarına göre, acaba insanlık kendi sonunu mu inşa ediyor, yoksa bunlar sadece bilinmezden korkan insanların ortaya attığı karanlık bir paranoyadan mı ibaret?