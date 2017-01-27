Şu aralar trafik sorunları nedeniyle gergin olan Elon Musk eski Tesla çalışanının Tesla'nın otomatik pilot sırlarını çalmasına daha da sinirlenecek.

Elon Musk'ın elektrikli ve otomatik pilot teknolojisiyle geleceğe yönelik otomobiller ürettiği şirketi Tesla'nın otomatik pilotuna ilişkin tüm sırların çalındığı ve farklı şirketler için alet edildiği ortaya çıktı.

Söylenene göre geçtiğimiz ay Tesla'dan ayrılan otomatik pilot bölümü başkanı Stering Anderson görevinden ayırılırken şirketin tüm otomatik pilot sırlarını çaldı ve çaldığının anlaşılması için delilleri yok etti. Eğer olay ortaya çıkmasaydı Stering Anderson, Google'ın eski otomatik pilot müdürü Chris Urmson ile birlikte yeni bir şirket kuracak ve şirketinin başarılı olması için bu sırları kullanacaktı.

Ancak olayın farkına varan Tesla, şirkete ait özel bilgileri çaldığı gerekçesiyle Stering Anderson'a dava açtı. Konuyla ilgili açıklama yapan Anderson ise iddiaları reddederek Tesla'nın paranoyakça davrandığını ve yeni kurulacak rakip şirketlere göz dağı vermek için böyle bir harekette bulunduğunu söyledi.