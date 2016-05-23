Otomotiv sektörünün öncüsü haline gelen, elektrikli otomobil üretme konusunda geleneksel ve köklü onlarca büyük firmaya örnek olan Tesla, dünyanın ilk elektrikli tırı olan Tesla Semi’yi yakında piyasaya sürecek. Tesla CEO’su Elon Musk, yük taşımak üzere hazırlanan iki Tesla Semi’nin görüntüsünü paylaştı.

90’ların ortasından 2000’li yılların başlarına kadar, gelecekte geçen herhangi bir bilim kurgu filminde yeni dünya tasviri görmüş veya otomobillerin gelecekte nasıl olabileceklerine dair kafa yormuş olabilirsiniz. Tesla, son yıllarda geliştirdiği otomobillerle ve ağır vasıtalı araçlarla, tam da akılınızdaki o imaja uyan işler başarıyor.

Pek çok geleneksel üretici, (Volkswagen, Jaguar, BMW vb.) Tesla’ya muhtemel rakip olabilmek adına piyasaya sürecekleri elektrikli arabaları Cenevre Otomotiv Fuarı’nda henüz tanıttılar. Bu araçlar iddialı olsalar da geleneksel firmaların Tesla’ya yetişmek için yemeleri gereken 40 fırın ekmek var. Çünkü sahip oldukları bütün fabrikalar, petrol yakıtı ile çalışan otomobil üretmek üzerine kurulu. Tüm fabrikaları yıkıp yerlerine elektrikli araçlar için tesisler kurmak, düşündüğünüzden daha maliyetli ve uzun süreler alıyor. Tesla ise binek otomobil, SUV, kamyonet, spor otomobil gibi sınıflarla birlikte artık tır bile üretiyor.

Sadece 3 ay önce tanıtılan tam elektrikli Tesla Semi tırı bugüne kadar binlerce ön sipariş aldı:

Instagram hesabından yukarıdaki görüntüyü paylaşan CEO Elon Musk, araçların taşıyacakları ilk yükleri de açıkladı. ABD’nin Nevada eyaletindeki yüksek bölgelerde bulunan batarya üretim merkezi, Tesla’nın alt kuruluşu olan Gigafactory’den alınacak bataryalar, şirketin Kaliforniya’daki merkez fabrikasına Tesla Semi’nin iki farklı modeliyle taşınacaklar. Bu, her iki modelin de ilk kez kargo taşıdıkları yolculuklar olacak.

Dünya çapında dağıtım ağlarına sahip olan Amazon, Pepsi.co ve UPS gibi firmalar, kendileri için üretilecek olan Tesla Semi’lerin siparişlerini araç tanıtıldıktan sadece 1 hafta sonra vermişlerdi. Önümüzdeki yıl üretime girecek olan Tesla Semi’ler, çok vakit geçmeden gerçek sahiplerine ulaşacak.

Elon Musk’ın girişimleri yollarda, yer altında ve uzayda insanoğlunun üretim ve gerçeklik sınırlarını belirlemeye devam ediyor. Tesla Semi, bir otomobil kadar rahat kullanılabilen, otopilot seçeneğine sahip gelişmiş bir araç. Onu ülkemizdeki yollarda da görmek için heyecan içerisindeyiz.

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