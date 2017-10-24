Elveda Q Klavye: Kamuda ‘F Klavye’ Dönemi Başlıyor

10 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Başbakanlık genelgesiyle kamu kurum ve kuruluşlarında F klavyeye geçiş, yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Başbakanlık Genelgesi'nin 10 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı ‘kamu kurum ve kuruluşlarının F klavyeye geçişi’ genelgesini tekrar hatırlatan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, F klavyeye geçişin kademeli olarak geçişin sağlanacağını ve şu an kullanımda olan klavyelerin yıl sonuna kadar F klavyeye dönüştürmeyi öngördüklerini söyledi.

Genelgeye bağlı olarak en geç yıl sonuna kadar tüm kamu kurumlarının F klavyeye geçeceğini belirten Erdem, "Bunun için ciddi takipçilik ve çalışmalar yapıldı. F klavyeyle ilgili yüz binlerce broşür dağıttık. F klavyenin önemine dikkat çekildi. Tekraren hatırlatıldı. Ayrıca F klavyeli dizüstü bilgisayar bulma sıkıntısı vardı. Türkiye’de artık dizüstü F klavyeli bilgisayar bulma kolaylığı sağlanıyor." açıklamasında bulundu.

Gönlünden geçenin herkesin kursa gidip 10 parmak F klavye kullanma yetisi kazanması olduğunu söyleyen Erdem, şu anda klavye kullananların en fazla 3-4 parmağından faydalanabildiğini söyledi. Verilen bir talimatın görmezden gelinmeyecek kadar önemli olduğunu belirten Erdem, şu açıklamalarda bulundu:

"Başbakanın genelgesi var. Kamu kurum ve kuruluşlardaki bütün yöneticilerin görevi mevzuatı hayata geçirmektir. Böyle bir talimatın görmezden gelinmesi ve tedbir alınmaması mümkün değil. Şimdi Devlet Malzeme Ofisinden bilgisayar alan herkes, ihaleye giren herkes F klavye olarak girmek mecburiyetinde. Başka şansı yok. Şu anda eğitimde F klavye müfredata girdi. Tabletler F klavye olarak dağıtılıyor. Eğitim ayağı halledilmiş oldu. Basın sektörü başta olmak üzere belli bir kesim zaten F klavyeyi kullanıyordu. Dayatmaları bırakmışlardı. Genellikle maliyeciler, gazeteciler, hukukçular mesleklerinin gereği olarak daha okuldayken F klavye öğreniyorlar."

Basın kuruluşlarında çalışanların hızlı olmaları gereği tercihlerinin genelde F klavyeden yana olduğunu belirten Erdem, birçok gazetecinin de kendisine ‘F klavye bulmakta çok zorlanıyorduk, bu genelgeyle artık rahatlıkla bulabiliyoruz’ diyerek teşekkür ettiklerini belirtti.