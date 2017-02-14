Geçtiğimiz yıl Disney ile anlaşarak Markiplier ve Jelly gibi YouTube yıldızları ile Revelmode adlı ekibi kuran PewDiePie'ın başı, kısa süre önce yayınladığı antisemitik şaka videosu yüzünden derde girdi.

Dünyanın en büyük YouTube kanalı olarak dikkat çeken Felix Kjellberg’ün sahibi olduğu PewDiePie kanalı, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl CinnamonToastKen (Ken Morrison), CutiePieMarzia (Marzia Bisognin), Dodger (Brooke Lawson), EmmaBlackery (Emma Blackery), JackSepticEye (Sean McLoughlin), Jelly (Jelle van Vucht), Kwebbelkop (Jordi van den Bussche) ve Markiplier (Mark Fischbach) gibi diğer YouTube'un küresel fenomenleriyle Revelmode adında bir video ağı oluşturmuştu.

Disney’in sahibi olduğu Maker Studios ile yapılan anlaşma ile hazırlanan bu yeni ekip bir yıldır faaliyet gösterirken Disney tarafından PewDiePie ile olan anlaşma sonlandırırdı. Sebebini Felix’in geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir video’da elinde “Death to All Jews” yani, “Tüm Yahudilere Ölüm” hazan bir pankart tutan insanları kullanıyor olması ve bunu “şaka” olarak lanse etmesi başına iş açtı.

Daha öncesinde IŞİD ile alakalı şakası yüzünden Twitter’dan geçici ban yiyen Felix, bu olay sebebiyle Fiverr’dan banlanmasının ardından şimdi de Disney tarafı harekete geçerek Pew ile olan anlaşmalarını sonlandırıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Disney tarafı böyle bir şakanın kabul edilemez olduğunu belirtirken Felix ise “Sadece eğlence amaçlı şaka konulu bir videoydu. Artık bu tarz yapımların aşırıya kaçtığını da anlamış oldum” diyerek özür dileyip videoyu kaldırdı. Ancak görünüşe göre Disney tarafından geri adım gelmeyecek.

Yılda 14 Milyon Dolar’dan fazla kazanan Pew için bu anlaşmanın bozulması pek de sorun yaratmayacaktır. Ancak Revelmode ekibi Mark gibi birinin önderliğinde devam mı edecek, yoksa bitecek mi zaman içinde göreceğiz.