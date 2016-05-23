Emilia Clark'ın resmi Instagram hesabından paylaşılan videoda, Jon Snow'un nasıl ejderha olduğunu görüyoruz.

Game of Thrones’un 7. sezonu büyük bir hızla devam ediyor. Çalınan ve yanlışlıkla yayınlanan bölümleri bir kenara koyarsak son derece başarılı bir sezonu geride bırakan Game of Thrones’un set görüntülerine baktığımızda, dizinin kasvetli havasının aksine son derece eğlenceli görüntülerin yer aldığını görüyoruz.

Yazının buradan sonrası sezon hakkında spoiler içerebilir. O yüzden spoiler yemek istemiyorsanız daha dikkatli olmanızı öneriyoruz.

7. sezonun en çok dikkat çeken yanlarından birisi, belki de dizinin yayınlandığı ilk günden beri sevgili olması istenilen Daenerys ve Jon’un sonunda buluşması oldu. Normal set zamanı bu bilgiyi vermemek için hiçbir şey paylaşamayan oyuncular, artık her şeyin ortaya çıkmasının ardından paylaşımlar yapmaya başladılar. Daenerys’i oynayan Emilia Clarke’ın resmi Instagram hesabında paylaşılan Jon Snow videosu da bunlardan birisi.

Ejderha kayasında olduğu anlaşılan bir görüntüde Jon Snow’un pelerini ile ejderha takliti yaptığını görüyoruz. Son derece komik olan bu görüntüler gizliden gizliye Jon’un ejderha soyundan geldiğini mi gösteriyor bilemeyiz, ancak dizide daha çok yakınlaşması beklenen karakterlerin gerçekte de yakın olduklarını görmemiz hoş bir detay oldu.