Emilia Clarke'dan Büyük Pot: Ejdarhaların Annesi Kuzeyde!

Game of Thrones'da Daenerys Targaryen'i canlandıran Emilia Clarke, yaptığı bir röportaj sırasında yeni sezon ile ilgili çok önemli bir pot kırdı.

DİKKAT; SPOILER İÇERİR! Game of Thrones’un 7. sezonunu çok uzun zamandan beridir bekliyoruz. Diziyi izleyen milyonlarca insanın 'en iyi dizi' olarak nitelendirdiği Game of Thrones, her sene 10 hafta çıkıp sonra bizleri yeniden bir sene boyunca yolunu gözler şekilde bırakıyordu. Bu sene bunu da sunmayacak Game of Thrones'un yeni sezonu, yalnızca 7 bölümden oluşacak. Neyse ki yeni sezonun başlamasına çok az zaman kaldı, durum böyle olunca da ufak ufak bilgiler gelmeye devam ediyor.

Dizin en sevilen karakterlerinden Daenerys Targaryen’ı(Ejderhaların Annesi) oynayan Emilia Clarke, söylememesi gereken bir açıklamayı yaparak dizinin yeni sezonu hakkında çok büyük bir spoiler verdi.

Emilia Clarke yaptığı röportajda, bu sezon sıcak Avrupa bölgelerinden ziyade İrlanda’da bazı çekimler yaptıklarını belirtti. Bu da Emilia Clarke’ın bu sezon Jon Snow ile karşılaşacağını kanıtlıyor. İlk sezondan beri Jon ve Daenerys’i birbirine yakıştıran hayranları çok mutlu edecek bu olayın nasıl olacağını bilmiyoruz, ancak ejderhaların annesinin Jon’la buluşacağı, Clarke’ın çenesini tutamamasından dolayı belli oldu.

Bizim de bu bilgiyle birlikte hayranların sonunda sevinç gözyaşları dökeceği bir teorimiz mevcut. Jon Snow’un ak gezenlere karşı tek başına kaldığı sırada Daenerrys ejderhaları ile birlikte Jon’a yardıma gelecek ve ak gezenlerin kökünü kazıyacak. Bunu yapmak için birçok askerini feda edecek ejderhaların annesi sonrasında Jon Snow’la güçlerini birleştirecek(belki evlenirler) ve hak ettikleri krallığa gelecekler. Bu senaryoyu şimdilik buraya yazıyoruz. Dizi başladıktan sonra gidişata göre bu bilgileri tekrardan konuşuruz. Game of Thrones 7. sezonuyla 16 Temmuz'da HBO'da yayınlanacak.

Peki sizin Emilia Clarke’ın potundan sonra sizin Game of Thrones senaryonuz nasıl?