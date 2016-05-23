Emily Ratajkowski, iCloud Skandalının İkinci Kurbanı Oldu!

Güzel oyuncu Emily Ratajkowski'nin iCloud hesabı hacklendi. Ratajkowski bu konuda açıklama yapmazken, olay konusunda kafalar hala karışık.

2014’teki iClould skandalında birçok ünlünün kişisel fotoğrafları hackerlar tarafından ele geçirilmiş, Apple’ın itibarı zedelenmişti. İçlerinde güzel oyuncu Jennifer Lawrence’ın da bulunduğu birçok kişinin çok özel fotoğrafları internete düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde ise ünlü oyuncu Emily Ratajkowski’nin iCloud hesabının hacklendiği ortaya çıktı.

Ratajkowski’nin fotoğraflarının kim tarafından hacklendiği bilinmiyor, ancak işler çok karışık. Çünkü hackerlar çalınan fotoğrafları ünlü futbolcu Wayne Rooney ile adı bir skandala karışan İngiliz “Biri Bizi Gözetliyor” yarışmacısı Helen Wood’a göndermiş. Helen Wood ise durumu açıklamak için şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz hafta Twitter’dan bir DM aldım. Bu mesajda Emily Ratajkowski’nin iCloud resimleri olan bir link vardı. Mesajı atan kişi köşemde bu resimleri yayınlamamı istedi. Bunlar her yerde yayınlanacak fotoğraflar değildi. Çok özel içeriklerdi. Ancak iki insanın birbirine gönderebileceği türdendiler”.

Hackerların fotoğrafları ne zaman çaldıkları konusunda da büyük bir muamma var. Bazıları 2014’te çalınıp şimdi yayınlandığını iddia ederken, diğerleri yeni çalınmış olduğunu ileri sürüyor. Detaylar henüz ortaya çıkmadı, ancak internette dolaşan resimler güzel oyuncuyu bir hayli üzecek cinsten.