Emily Ratajkowski, OnePlus'ın Hızlı Şarj Teknolojisini Tanıtmak İçin Kamera Karşısına Geçti

Ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski, OnePlus’ın Dash Charge teknolojisini tanıtmak için kamera karşısına geçti.

OnePlus, geçtiğimiz aylarda bu zamana kadar yapılan en ilginç kutu açılışlarından birini gerçekleştirmişti. Çinli telefon üreticisi, OnePlus 3T’nin kutu açılışını bir savaş uçağında yapmıştı.

OnePlus, şimdi de hızlı şarj teknolojisi “Dash Charge”ı tanıtmak için çektiği reklam videosunda aktris ve model Emily Ratajkowski’ye yer verdi. Yaklaşık iki dakikalık videoda Ratajkowski, daha dayanıklı bir kablo ve daha yüksek amper kullanılarak elde edilen daha düşük voltajlı hızlı şarjın avantajlarını kısaca anlatıyor. Qualcomm’un Quick Charge’ı gibi diğer hızlı şarj çözümleri, telefonun sıcaklığına ve bataryanın doluluk yüzdesine bağlı olarak voltajı değiştiriyor. Bu teknoloji birtakım avantajlara sahip olsa da, telefonun içinde istenmeyen bir ısının üretilmesine neden oluyor.

Emily Ratajkowski’nin OnePlus’ın Dash Charge teknolojisini anlattığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.