Emin Çapa’nın Herkesin İzlemesi Gereken Müthiş Konuşması!

YouTube’daki sınırsız ve anlamsız içeriklerden sıkıldıysanız, geleceği düşünen bir birey olmak istiyorsanız, size bir önerimiz var. Bu öneri, hayatınızın 40 dakikayı en anlamlı şekilde çalacak. Ünlü ekonomi gazetecisi Emin Çapa’nın yaptığı konuşma üzerine uzun süre düşünmek gerekiyor.

Ülkemiz coğrafyasında yüzyıllarca hüküm süren çok sayıda devlet vardı. Bu devletlerin önemli bir kısmı, yaşadıkları dönemin küresel değişikliklerine uyum sağlayamadıkları için derin yaralar aldılar. Sanayi devrimi gerçekleşti, ancak Osmanlı’nın zorluklarla boğuştuğu dönemde bu devrime ayak uydurması zorlaştı. Zamanla ekonomisi zayıfladı, ticari yollardaki hükmünü kaybetmeye başladı.

Bilim ve teknolojinin tarihin hiçbir anında bu kadar iç içe olmadığı bir dönemdeyiz. Artık pek çok alan birbirinin zincirleme bir etkiyle takip etmiyor. Teknolojik alanda yapılan bir gelişme, doğrudan ekonomiye etki edebiliyor. Bu değişimleri takip etmek ve kendi ülkemizdeki insanların yararına, tarihte yapılan hatalardan ders çıkartarak üretmek gerekiyor. Oysa biz yalnızca izliyoruz.

Günümüzde uzaktan izlemekten öteye gidemediğimiz pek çok teknolojik alan bulunuyor. Boston Dynamics robotları tarih yazıyorlar. Google, yapay zekanın ses sentezleme özelliği ile bir insanı kandırabiliyor. Aynı zamanda yapay zeka, bazı iş kollarını da tarihe gömüyor. Blok Zinciri teknolojisi, para kavramının bütünüyle dijitalleşmesini sağlıyor.

Peki izlemek yerine ne yapmak gerekiyor? Şartların kötü olmasından şikayet etmek yerine, mevcut imkanlarla en güçlü şekilde mücadele edebilmek için nasıl hareket etmeliyiz? Çoğu zaman yakınırken kaybettiğimiz vakti düşünmeye ve çalışmaya ayırsak neler olur? Bu soruların cevapları sizi rahatsız etmesin. Zira bir neslin devamı olarak bizler de gelecekte başka nesillerin ataları olacağız. Onları hiç düşünüyor muyuz?

1999’dan bu yana CNN Turk kanalının Ekonomi Müdürü olan Emin Çapa, tam da bu konuya değniyor, hayatınızda belki de bomboş geçecek dakikalardan 40 tanesini alıp içini dolduruyor:

"Sizi öldürmeye gelecekler!"

İyi ki varsın Emin Çapa.