Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Havayolu, Amerika Birleşik Devletleri'nin koyduğu bazı yasaklara, üstün eğlence cihazları ve Jennifer Aniston ile çektiği video ile tepki gösterdi.

Emirates, ABD'li yetkililerin yolcularının akıllı telefon dışındaki elektronik cihazları kokpite sokmasını yasakladığı Orta Doğu merkezli dokuz havayolundan(maalesef bu dokuz havayolunun içinde THY de var) biri.

Emirates son derece zekice bir taktik güderek, bu uygulamayı kendi reklamına dönüştürmüş. Uzun süreli uçuşlar için geliştirilen uçaklarda, tabletten DVD oynatıcısına kadar eğlence uygulamaları yolcu koltuklarının arkasına monte edilmiş durumdalar. Çocuklara özel çizgi film kanallarını ve düzinelerce filmi saymıyoruz bile.

Emirates, salı sabahı yayınlanan 18 saniyelik bir Twitter videosunda "Tabletlere ve dizüstü bilgisayarlara zaten kim ihtiyaç duyar ki?" sorusuyla, ABD ile adeta dalga geçti. Aktris Jennifer Aniston da kısa filmde rol alıyor.

Emirates "sizi eğlendirelim" şeklinde bir slogan belirlemiş durumda. Yine de bazı kullanıcılar duruma hala tepkili. Twitter'da bazı kullanıcılar, dizüstü bilgisayarların sadece eğlence amaçlı değil iş amaçlı olarak da kullanıldığını vurguluyorlar.

Amerika Birleşik Devletleri söz konusu yasağı geçici olarak tanımlıyor. İfadelerine göre dizüstü bilgisayara yerleştirilmiş bir bombanın uçakta patlama istihbaratı var. Geçtiğimiz yıllarda buna benzer bir vaka gerçekleşmiş, bombayı patlatan uçaktan fırlarken pilot, uçağı güvenle indirmeyi başarmıştı.