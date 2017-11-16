İki büyük uşui şirketi bugün yaptığı açıklayla uçuşlarında Wi-Fi bağlantısını önemli ölçüde artırmayı planladıklarını açıkladı.

İlk açıklamayı Hong Kong merkezli Cathay Pacific Airlines kendileri ve yan kuruluşu olan Cathay Dragon'un Airbus A330 ve Boeing 777 uçakları için Gogo'nun uydu bazlı 2Ku uçak içi bağlantısını kullanacaklarını açıkladı. Wi-fi hizmetinin 2018 yılının ortalarında faaliyete girmesi bekleniyor.

Bununla birlikte Emirates Havayolu da Boeing 777X filosunda 50Mbps hıza kadar uydu genişbant Wi-Fi kurulumu için Thales ile ortaklık kurduklarını açıkladı. Bu, bugün birçok seferde mevcut olan Wi-Fi'den çok daha hızlı bir bağlantı anlamına geliyor. Ayrıca ülkemizdeki ortalama internt hızı düşünüldüğünde 'çok iyi' denilebilecek bir internet hizmeti diyebiliriz.

ABD'li JetBlue , Ocak ayında, yaptığı açıklamada tüm uçaklarına ücretsiz hızlı internet hizmeti olan Fly-Fi'yi dahil ettiğini açıklamıştı. 1 Ekim'den itibaren ise Delta Air Lines, müşterilerinin Gogo Wi-Fi'li herhangi bir uçuşta iMessage, WhatsApp ve Facebook Messenger'a erişebilmesi için uçak içi internete ücretsiz erişim imkânı sunmaya başladığını duyurmuştu. Ancak, uçak içi Wi-Fi hızlarının çoğu, video akışı veya fotoğraf paylaşımı gibi yüksek bant genişliği aktivitelerini destekleyemediğinden, Netflix bu alanda daha faal bir hale gelebilmek için havayollaroyla ortaklık kuracağını söyledi.