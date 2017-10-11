Elektrikli araç piyasası gün geçtikçe büyürken, Alman otomobil devi Volkswagen da (VW) bu alana beklenildiğinden daha büyük ve kapsamlı bir yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

VW, Audi ve Porsche gibi dev otomobillerin anası olan Volkswagen Group, kamyon ve otobüslerde elektrikli motor kullanmaya planlıyor. VW Kamyon ve Otobüs bölüm şefi Andreas Renschler, Bloomberg'e yaptığı açıklamalarda, otonom sistemlere ve bulut tabanlı filo yönetimi gibi teknolojik alana 2022 yılına kadar 1,4 milyar avro yatıracaklarını söyledi.

Volkswagen Group'un Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlediği İnovasyon Günü etkinliğinde konuyla ilgili bir çok detay ortaya çıktı. Kamyon ve Otobüs bölümündeki son gelişmeler, yine VW'nin buzzy Microbüs'ünün ve Tesla-killer adlı Faraday Future aracının ötesinde görünüyor. Yeni elektrik sistemleri MAN ve Scania da dahil olmak üzere grubun tüm araçlarına uygulanacak.

Scania Yönetim Kurulu Başkanı Andreas Renschler tarafından yapılan konuşmalarda, elektrikli kamyonları teslimat şirketlerine daha cazip gösterebilmek için pil teknolojisi geliştireceklerini söyledi. Öte yandan VW, etkinlikte elektrikli kamyon ürünlerinden bir tanesinin de gösterimini yaptı.

Volkswagen Group, daha önce , VW ve ABD merkezli kamyon üreticisi Navistar'ın Kuzey Amerika pazarına 2019 yılına kadar tamamen elektrikli bir kamyon çıkaracağını duyurmasına rağmen şirket bununla yetinmeyerek tüm araç tiplerine 84 milyar dolarlık bir (batarya geliştirme ve çeşitli alanlara) yatırım yapacağını söylemişti.

Elektrikli araçların geleceğin otomobilleri olacağını söylemek büyük bir kehanet olmaktan çıkalı çok oldu. Bu doğrultuda da çalışmalarını sürdüren otomobil devleri elektrikli taşıt geliştirme planlarını çizdi bile. Hatta Tesla ve Mercedes-Benz bu konuda hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

Ancak VW Grubu için, yeni temiz sistemleri benimsemek, başka bir nedenden dolayı daha büyük önem taşıyor. Oto dev, 2015 yılında "dizelgate" olarak adlandırılan büyük miktardaki emisyon hile skandalıyla sarsılmıştı. Ve tek başına ABD ve Kanada'da tahmini 23 milyar dolar ödedi. Eee bu da VW'nin sürücülerin ve çevrenin güvenini kazanması için sıfır emisyonlu araçlara yatırım yapmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.