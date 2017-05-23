Emisyon Skandalında Yeni Dalga: Bu Kez Başrolde Fiat Var!

Otomotiv sektörünü sallayan emisyon skandalında yeni bir sayfa daha açıldı.

2015 yılında ilk olarak Amerika'da patlak veren emisyon skandalında başrolde Alman otomotiv devi Volkswagen vardı. Söz konusu olaya göre Volkswagen, araçlarının yazılımlarında yaptığı bir oynama sayesinde araç emisyon değerlerini düşük göstermeyi başarıyordu. Bu olayın ortaya çıkmasından sonra başta Amerika olmak üzere Avrupa'da da pek çok dava ve ceza ile yüzleşen Volkswagen, ciddi paralar ödemek zorunda kalmış, ardından ise skandalın beraberinde getirdiği önemli istifalar yaşanmıştı.

Üstelik skandal sadece Volkswagen ile kalmamış, Audi, Seat ve Skoda fibi firmalar da olaylardan paylarına düşen cezaları almıştı. Şimdi ise yine Amerika merkezli olarak emisyon konusunda yeni bir skandal daha ortaya çıkmış durumda. Bu kez başrolde ise yine otomotiv sektörünün devlerinden Fiat Chrysler Automobiles (FCA) bulunmakta.

Amerikan Adalet Departmanı tarafından yapılan incelemeler sonucunda, tıpkı Volkswagen gibi araçlarının yazılımlarında oynamalar yaparak emisyon değerlerini düşük gösterdiği tepsit edilen Fiat hakkında yine Volkswagen'e olduğu gibi bir dava açılmış durumda. Söz konusu emisyon değerleri hileli olan araçlar, 2014-2016 yılları arasında üretilen dizel otomobilleri kapsıyor.

Fiat konusunda ilk şüpheler, geçtiğimiz yıl Alman Bild gazetesi tarafından dile getirilmiş ve Bild, Fiat'ın da tıpkı Volkswagen'in yaptığı gibi gizli yazılımlar kullanarak araçlarındaki emisyon değerlerini düşük gösterdiğini iddia etmişti. Ayrıca Fiat'ın araçları konusunda Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA), yaptıkları incelemeler sonucunda Fiat'ın dizel motorlu araçlarının ilk çalıştırıldıkları zaman, 22 dakika boyunca farklı bir performans gösterdiğini belirtmişti. Bu durumun önemi ise emisyon testlerinin de benzer bir sürede yapılıyor oluşu.

Yani Fiat, dizel araçlarında emisyon testini atlatmaları için çeşitli yazılım hileleri kullanarak, araç motorlarının bir süre farklı şekilde çalışmalarını sağlıyor. Aynı zamanda EPA, Fiat araçlarında normal sürüş esnasında emisyon kontrollerinin de otomatik olarak kapanmasına sebep olan bir yazılım bulunduğunu iddia etmişti.

Bakalım emisyon skandalı konusunda yeni başrol olan Fiat, Volkswagen gibi sıkıntılı bir süreçten geçip, ağır yaptırımlarla karşılaşacak mı?