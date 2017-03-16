Emma Watson Hacklenerek Özel Fotoğrafları Ortaya Çıkarıldı!

Aralarında Emma Watson, Amanda Seyfried, Kylie Jenner, Marisa Tomei gibi ünlülerin bulunduğu fotoğraflar çalındı. İlk olarak 4chan' düşen fotoğraflar daha sonra Reddit'te boy gösterdi. Fotoğrafların kim tarafından çalındığı henüz belli olmazken ünlülerin avukatları durumu yasal mecraya taşıma çalışmalarına başladılar.

Yaklaşık 3 yıl önce, “Fappening leaks” olarak da bilinen iCloud skandalı meydana gelmişti. Şimdi ise kimliği bilinmeyen kişilerce aralarında Emma Watson, Amanda Seyfried, Kylie Jenner, Marisa Tomei gibi dünyaca ünlü kişilerin bulunduğu fotoğraflar 4chan ve Reddit gibi sitelere sızdırıldı. Birçok kişi tarafından “Flappening 2.0” olarak adlandırılan bu olayın boyutu henüz bilinmiyor.

Fotoğraflar ilk olarak 4chan ve Reddit gibi platformlarda ortaya çıktı. Bu da demek oluyor ki, kolay kolay kaldırılamayacaklar. Fotoğrafları çalan kişi veya grup hakkında ortada herhangi bir bilgi yok. İnternetteki yorumlarda; yakın zamanda daha da çok ünlünün fotoğraflarının yayınlanacağını, bunun sadece buz dağının -şimdilik- görünen yüzü olduğunu belirten ifadeler mevcut.

Birçok fotoğrafta Emma Watson, çeşitli kıyafetlerle ve mayolarla aynanın karşısında poz veriyor. Ayrıca ünlü aktrisin banyoda çektiği birkaç çıplak fotoğraf da mevcut. Oyuncunun temsilcisi ise yaptığı açıklamada “Fotoğraflarda Emma çıplak değil, bunları kendisine elbise bakarken bir stilistte çekmişti. Avukatlarımızın tavsiyesine uyarak konu hakkında daha fazla birşey söylemeyeceğim.” ifadelerini kullandı.

Amanda Seyfried ve Jillian Murray’in sızan fotoğrafları büyük oranda çıplaklık içeriyor. Seyfried yaptığı açıklamada “Hırsızlar, müvekkilimin haklarını korumada kanunun bana verdiği her türlü yetkiyi kulanacağıma emin olsunlar” ifadelerini kullandı. Fotoğrafları çalan hackerlar için araştırmalar yakın zamanda başlayacak.