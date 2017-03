Emojiler Dil Oluyor!

Yeni nesilin en popüler iletişim araçları arasına giren emoji, evrensel bir dil olma yolunda

Japon gençlerinin birbirlerine yolladıkları küçük grafik sembollerle başlayan emoji macerası yolculuğuna çok daha büyük bir iddia ile devam ediyor. Binli rakamlara ulaşan sayıları ve gittikçe daha fazla şeyi sembolize eden karakterleriyle emojiler dil olma yolunda ilerliyor. Üstelik bu iddialar sosyal medya ağlarında dolaşmanın ötesinde, pek çok akademisyenin ve uzmanın gündeminde de yer alıyor.

Emojilerin gittikçe yaygınlaşması ve çeşitlenmesiyle gündeme gelen ‘Emoji dil oluyor’ iddiaları pek çok soruyu da beraberinde getirmiş durumda. Kimilerine göre küçük sarı suratlarla hayatımıza giren emojilerin bir dile dönüşmesi imkansızken, kimilerine göre emojiler evrensel bir dil olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Hatta çok da uzak olmayan bir gelecekte, emojiler dünyanın ilk evrensel dili olma unvanını bile kazanabilir.

Her geçen gün gelen farklı güncellemelerle artan sayıları, farklı firmalar tarafından üretilen çeşitli emoji klavyeleriyle günümüz internet dünyasında pek çok ifadeyi sadece emojiler kullanarak karşımızdaki kişiye aktarmamız mümkün. Peki bu emojilerin bir dil olması için yeterli mi?

Emojiler Dil Olabilir Mi?

Bu sorunun henüz kanıtlanmış bir cevabı olmasa da, emojilerin hayatımızda her geçen gün daha fazla yer edindiğini inkar etmek mümkün değil. Gittikçe artan sosyal medya kullanımı ve iletişimin günümüzde aldığı yeni boyut, emojilerin hayatımızda edindiği yerin en büyük göstergesi.

Bu etkiyi ve yeri anlamanız için gelin birlikte bazı sorulara cevap verelim. Gün içerisinde kaç defa birileriyle iletişim kurmak için yüz yüze görüşmeyi veya sesli olarak iletişim kurmayı tercih ediyorsunuz? Aynı şekilde gün içerisinde kaç defa bir yakınınızla iletişim kurmak için Whatsapp, Facebook Messenger gibi yazılı iletişim kanallarını tercih ediyorsunuz?

Eminim yazılı iletişim kanalları hayatınızda çok daha fazla yer kaplıyordur. Peki ya yazılı iletişimde kendimizi ifade etmemizi zorlaştıran mimik, jest gibi davranışların eksikliklerini neyle dolduruyorsunuz? Tabiki emojilerle!

Emojiler günümüzde sosyal medya ağları üzerinden kurulan yazılı iletişimde yüz, el ve kol hareketleriyle gerçekleştirdiğimiz mimik ve jestlerin yerini alıyor. Bu sayede cümlenize eklediğiniz bir emoji, ifadenize çok daha farklı bir anlam katabiliyor.

Gelin bu durumu bir örnekle açıklayım. En yakın arkadaşınız ,dün akşam iş arkadaşlarınızla gittiğiniz yemeğin nasıl geçtiğiniz soruyor. Cevabınız;



Yukarıda bu soruya verilebilecek 4 farklı cevap yer alıyor. Aynı kelimelerin yanlarına gelen emojilerle birlikte kazandığı anlamlar birbirinden oldukça farklı. Konuşma dilinde mimiklerimizle hayat verdiğimiz ifadeler, yazışma dilinde emojilerle hayat buluyor.

Üstelik emojiler artık sadece yazılı ifadelerimizi güçlendiren dinamikler olarak karşımıza çıkmıyor. Sadece emojileri kullanarak, karşınızdaki kişiye derdinizi anlatmanız da mümkün. Nasıl derseniz, onu da bir örnekle açıklayabiliriz. Diyelim ki bir arkadaşınız hafta sonu erkek arkadaşınızla ne yaptığınız merak edip, size bununla ilgili bir soru sordu;

Görüldüğü üzere herhangi bir kelime kullanmadan, arkadaşınıza şarap içip, yemek yediğinizi daha sonrada dans ettiğinizi kolaylıkla açıklayabilirsiniz. Hatta duruma göre emojileri sıralama şekliniz bile anlatımınıza farklı bir anlam ve etki katabiliyor.

Zaten emojilerin dil olma yolunda ilerlerken aşması gereken en büyük engellerden biri de tam olarak bu; dil bilgisi. Dil bilgisi, bir dilin ses, biçim ve cümle yapısının incelenmesi yani anlamın nasıl şekil alacağını belirleyen en önemli dil dinamiğidir. Her dilin kendine has bir dil bilgisi bulunur. Bu sayede de söylenilen kelimeler belli biçimlerde bir araya gelerek anlamlı ifadeleri oluşturur. Her dilde farklı ekler, farklı bağlaç kullanımlarıyla desteklenen bu anlamların emojilerle nasıl ifade edileceği şu an için merak konusu.

Üstelik dil bilgisi kurallar, basit kullanımları ve anlatım pratiğiyle ön plana çıkan emojilerin temel mantığıyla da çelişiyor. Ancak alışılagelmiş dil bilgisi kurallarına sahip değiller diye de emojilerin dil olamayacağını söylemek oldukça iddialı bir söylem olacaktır. Çünkü emojilerin kendilerine özgü özellik ve kullanım halleri bulunuyor. Örneğin aynı yazılı dillerde sık sık karşılaşıldığı gibi emojilerinde eş anlamlıları var. Ayrıca şu an için emojilerin mevcut basit yapısının da, onun daha karmaşık bir dil sistemine dönüşmesinde elverişli olabileceği de unutmamak gerekiyor.

Emojilerin Evrenselliği

Emoji diliyle ilgili bir diğer özellik ise emojilerin evrenselliği. Mevcut yazılı dillerin aksine emojiler sahip oldukları görsel güç sayesinde dünyanın her yanındaki insanlara hitap edebilme özelliğine sahip. Üstelik emojiler, aynı mevcut dillerde olduğu gibi ihtiyaçlara göre gelişmeye ve dahil olduğu kültürlere uyum sağlamaya devam ediyor.

Her geçen gün artan emoji sayısı bu durumun en büyük kanıtı. Gelen her yeni güncellemeyle birlikte emojilerin ten renkleri çeşitlenmekte, farklı kültürlere ait semboller, yemekler emojilerde karşılık bulabilmekte. Bu da emojilerle daha fazla miktarda duyguyu, kültürü ve durumu ifade edebilmemize aracılık ediyor. Üstelik emojiler sadece mevcut duyguları ifade edebilmemize yardımcı olmuyor, aynı zamanda kültürel farklılıklar dolayısıyla ifade edilmesi zor olan duygulara da tercüman oluyor.

Örneğin Apple yaptığı son güncellemelerle başörtülü kadın emojisi tasarlayarak,bu emojiyi kullanıcılara sundu. Oldukça kültürel ve dini bir değeri yansıtan bu emoji, emoji dilinin kendi engellerini nasıl hızla aştığını gözler önüne seriyor.

Emojiler Güçleniyor

Emojiler dil olma yolunda hızla ilerlerken, bir yandan da hayatımızda gittikçe daha fazla yer almaya devam ediyor. Her geçen gün artan kullanım alanlarıyla, gittikçe görünür hale gelen emojiler daha fazla güçleniyorlar. Küçük telefon ekranlarından taşan emojileri artık her yerde görebilmek mümkün. Reklam filmlerinden bilboardlara, süs eşyalarından tekstil ürünlerine kadar hemen hemen hayatın her alanında karşımıza çıkan emojilerin gücünü ve etkisi artık tartışılmaz bir hal almış durumda.

'Emoji dil oluyor' iddialarının en heyecan verici kısmıysa bizlerin bir dilin doğuşuna şahitlik ediyor olmamız. Hatta bu dilin varoluşuna hem kullanım pratiklerimiz, hem de ihtiyaçlarımızla şekil veriyoruz. Kim bilir belki de ilerde, bu dilin ilk kullanıcıları olarak tarih kitaplarında yerlerimizi alabiliriz.

Detaylı bilgi için emoji.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz..