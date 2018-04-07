Emojiler Google Chrome’da Kullanılmak İçin Test Ediliyor

Google Chrome şimdi internette gezinirken emoji kullanımını kolaylaştırıyor. O çok sevdiğimiz karakterleri artık internette arama yaparken de kullanabileceğiz.

Şüphesiz ki, özellikle sohbet uygulamalarında emojiler derdimizi daha iyi anlatmamıza yardımcı oluyor. Bu bağlamda Chrome Canary’nin Mac için yayınladığı son sürümünde, renkli karakterlere hızlı erişim imkânı veren bir kısayola yer verdiğini görüyoruz.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar Chrome’da farelerinin sağ tuşuna tıkladıklarında açılan menüde ilk olarak emoji seçeneğini görecekler. Ancak şunu da söylemeliyiz ki, özellik şu an Chrome test kanalı olan Chrome Canary’de yer alıyor, yani henüz biz kullanıcıların kullanımına açılmadı.

Her şeyin yolunda gitmesi ve sorun oluşmaması halinde, özellik muhtemelen bir ay içerisinde Windows, Mac, Linux ve Chrome OS kullanıcıları tarafından da kullanılabilir olacak. Peki siz gelmesi beklenen bu yeni güncellemeyi nasıl buldunuz? Sizce gerekli miydi yoksa eksikliği hissedilmiyor muydu?