WhatsApp'ın Yeni Sürümünde Onlarca Farklı Emoji Olacak!

Hayatımıza bir şekilde dahil olan emojiler, son WhatsApp güncellemesi ile düzinelerce farklı biçimde hayata girecek.

Binlerce emoji mevcut ve binlercesi de henüz geliştirilme aşamasında. Bazı emoji tutkunları, anlam veremediğimiz biçimde isyan içerisinde: "Yeni emojiler için bu kadar beklemek zorunda mıyız?"

Doğrusu bu bize biraz garip geliyor. Garip bir duygu ibaresini bu kadar kafaya takmak yerine, hislerimizi sözcüklere dökemez miyiz? Neyse, bu aşırı derecede anlamsız soruları atlayıp doğrudan konuya gelelim: WhatsApp'ın yeni sürümü, düzinelerce yeni emoji içerecek.

Whatsapp kullanmakta olduğunuz Android sürümüne bakılmaksızın, WhatsApp 2.17.44 betada (Henüz APK konumunda, yakında Google Play'de tam sürüm olarak karşımıza çıkacak) Unicode 9.0 ve Emoji 4.0'da bulunan birçok yeni emojiyi güncelledi. Söz konusu emojilerin bazılarından Apple iOS 10.2'de de faydalanılabiliyor. Lakin Google'ın bir özelliği var: Şirket, geçen yıl Unicode komitesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve meslekler konusunda çalışma yürütülmesini talep etti. Komisyon da Google'ın çağrısına uydu.

Bir palyaço, bir avokado, güzel bir kız, omuz silkme, pastırma, mide bulantısı, viski kadehi, dans eden bir çocuk, kelebek gibi pek çok yeni emoji, WhatsApp'ın yeni sürümünde sizleri bekliyor. Elbette Whatsapp'ın APK'sini indirebilirsiniz ancak bizim önerimiz, birkaç gün daha bekleyip uygulamanızı güncellemeniz yönünde.