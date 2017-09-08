2013 yılında Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan Akıl Oyunları köşesinin mimari Emrehan Halıcı, Yunanistan'da düzenlenen “Megistian International Puzzle Yarışması”nda aldığı birincilik ile göğsümüzü kabarttı!

4 yıl önce Hürriyet Gazetesi'nde yayınalan Akıl Oyunları köşesinde hazırlamış olduğu problemle, Yunanistan'da katıldığı yarışmada birinciliğe layık görülen Emrehan Halıcı, büyük bir başarıya imza attı.

“Megistian International Puzzle Yarışması”nda katılımcılar, üç gün boyunca Emrehan Halıcı'nın hazırlamış olduğu çözmeye çalıştılar. Bu konu hakkında bir takım açıklamalarda bulunan Halıcı ''Başarılı bir sonuç almak sevindirici. Son güne kadar problemimi çözebilen kimse olmadı. Sorunun cevabı, jüriyi oldukça fazla etkiledi'' dedi.

Emrehan Halıcı hazırlanmış olduğu soru ve cevabı:

Emrehan Halıcı Kimdir?

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan ve aynı üniversitede bir süre asistan olarak görev yapan Halıcı, ardından kendi soyadını taşıyan Halıcılar Şirketler Grubu'nu kurdu.

İlk Türk bilgisayarının yazılım sorumlusu olarak görev yapan Halıcı, ayrıca Türkiye'nin ilk teknopark yatırımını yapan ODTÜ-Halıcı Yazılımevi'nde yurtiçi ve yurtdışında bilgisayar ve yazılım alanlardında birçok önemli projeye ev sahipliği yaptı.

İş hayatında da önemli başarılara imza atan Halıcı, 2004 yılında ODTÜ öğrencileri tarafından "ODTÜ’lülerin İdealindeki Mühendis" ödülüne layık görüldü.

Bilgi ve zekaya dayalı etkinliklere yoğun ilgi gösteren Halıcı, matematik, zeka ve satrançla ilgili yurtiçinde ve yurtdışında makalleri ve problemleri ile oldukça dikkat çekiyor.