Konsol Oyunları PC'de Oynayabileceğiniz Emülatör Rehberi

Geçtiğimiz dönemlerde PC'lerimizde konsol oyunu oynamak için onlarca farklı ayar arasında boğuşmamız ve çok sağlam bilgisayarlara sahip olmamız gerekiyordu. Artık emülatörler o kadar gelişti ki konsollara para vermeden de konsol deneyimini bilgisayarlarımızda yaşamamız mümkün.

God of War, The Legend of Zelda, Super Mario Galaxy ve aklınıza gelen daha bir çok konsola özgü oyun... Her konsola özgü oyunun tadına bakabilmek ve oyun külliyatınızı zengin tutabilmek için bir çok konsola aynı anda sahip olmanız gerekiyor. Bu da üzerinden nesiller geçmiş olsa dahi başlı başına masraf demek. Nintendo Wii, Playstation ve daha nice farklı konsol ve cihaza sahip olmadan da, kullandığınız bilgisayar üzerinden konsol oyunlarının tadını çıkarabilirsiniz.

Bu yazımızda sizlere birçok farklı konsolun en hit oyunlarını, bilgisayarınızda nasıl akıcı bir biçimde oynayabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Her emülatörle ilgili ayarları tek tek vermemiz, optimum ayarlar bilgisayardan bilgisayara değiştiği için sağlıksız olacaktır. Bu sebeple, ele aldığımız her emülatörde bir ipucu sekmesi olacak ve o emülatörle oyunları en sorunsuz biçimde oynayabilmenizle ilgili bir iki püf noktasını paylaşmaya çalışacağız. Her farklı emülatörün, bilgisayarınıza özgü optimal ayarlarını bulmak biraz zaman alabilir ama harcadığınız zamana değecektir.

Emülatörleri ele almadan, yasal bir sorumluluk olarak şunu söylemeliyiz: Sadece orijinal olarak sahip olduğunuz oyunları bilgisayarınızda oynamanız gerekiyor. Bu yüzden yazı içerisinde oyunlara nasıl erişebileceğiniz ile ilgili bir bilgi bulunmayacak. Bunun dışında, yazımızda elbette son nesil konsollar yer alamayacak çünkü bu konsolların stabil emülatörlerinin çıkması yıllar alacaktır. Haydi başlayalım.

1. Dolphin (Nintendo Wii & Gamecube)

Kökeni 2003 yılına dayanan bu emülatör, ilk olarak Gamecube oyunlarını oynatmak için tasarlanmıştı. 5.0 versiyonu ile hem Wii hem de Gamecube oyunlarını inanılmaz bir akışkanlıkta oynatabiliyor. Hem 32 hem de 64 bit versiyonları bulunan Dolphin, ayrıca MacOS desteğine de sahip. Wii ve Gamecube oyunlarının keyfini 60FPS'de ve FullHD olarak çıkarabilirsiniz.

İpucu: 'Ayarlar > Yapılandırma > Gelişmiş' sekmesinden, Enable CPU Clock Override sekmesini kendi bilgisayarınıza göre ayarlayarak ciddi bir performans artışı sağlayabilirsiniz. Bunun dışında oyunların çözünürlüğünü 'native' ayarda bırakırsanız, oyunlarda hiçbir donma yaşamazsınız. Bunun dışında Wii oyunlarının tadı elbette Wii'nin Motion Controller'ı ile çıkar. Dilerseniz bir motion sensör ile kontrolcü de alarak PC'nizi tam takım bir Wii'ye çevirip Zelda, Mario gibi kült oyunların tadını çıkarabilirsiniz.

Dolphin 5.0'ı indirmek için buraya tıklayın.

2. PCSX2 (Playstation 2)

Bu program da tıpkı Dolphin gibi artık yapabileceklerinin üst seviyesine varmış durumda. 1.4.0 sürümü o kadar stabil ki, yazılıma artık hiçbir güncelleme gelmiyor. Xbox 360 ve Playstation kontrolcülerini direkt olarak destekliyor ve ek bir ayar yapmanıza dahi gerek yok. Yapılanma / Kontroller sekmesinden seçebilirsiniz. PCSX2'nin 0.97 sürümü MacOS desteğine de sahip. Yaptığım denemelerde, emülatör God of War 2 gibi kelle oyunları dahi, çok da üst düzey olmayan laptop'umda akıcı bir biçimde oynatıyor. Bunun dışında çeşitli render özellikleriyle, oyunlar bilgisayarınızda PS2'de olduğundan da güzel görünüyor.

İpucu: Bu emülatörün Dolphin'e göre biraz daha karışık bir yapısı var. Burada dikkat etmeniz gereken programı kullanmak için gereken PS2 Bios dosyasına sahip olmanız ve başlangıç ayarlarını doğru yapmanız. Bios dosyası ve ayarlar için Google'dan kısa bir araştırma gerçekleştirebilirsiniz. PCSX2'nin forumlarında v0.9.7 sürümü için hazırlanan bir Türkçe rehber de mevcut.

PCSX2'yi indirmek için buraya tıklayın.

3. PPSSPP (Playstation Portable)

Listemizdeki PSP emülatörü olan PPSSPP, hem Windows hem Android hem de MacOS'ta harika işler çıkarıyor. PSP oyunları cihazın doğası gereği 480x272 çözünürlüğe sahip ve bilgisayarda tam ekran yaptığınızda çözünürlükten kayıp yaşanıyor. Buna rağmen hiç de fena bir görsellik sunmuyor. Tabi ki daha önce PSP'de oynadığınız oyunların nostaljisini yaşayabilirsiniz ama kusursuz bir deneyim istiyorsanız Android sürümünü deneyebilirsiniz.

İpucu: Programın görselliği ve yönergeleri inanılmaz başarılı. Ayarlardan yapmanızı tavsiye ettiğim iki işlem var: Biri V-Sync'i açmanız, diğeri de Anisotropic Filtering'i kapatmanız. Zaten ayarlarda entegre bir FPS sayacı var, onu açıp kendinize göre optimize edebilirsiniz.

PPSSPP'yi indirmek için buraya tıklayın.

4. DeSmuME (Nintendo DS)

Nintendo DS, muhtemelen konsollar içerisinde Playstation 2 ile birlikte en geniş oyun skalasına sahip cihazlardan biri. Hem Windows hem de MacOS cihazınızda, sorunsuz bir biçimde DS oyunlarını bu emülatörle deneyimleyebilirsiniz. Herhangi bir ek ayar dahi yapmanıza gerek yok.

DeSmuME'yi indirmek için buraya tıklayın.

İpucu: Nintendo DS'in asıl zevki, tıpkı PSP gibi mobil cihazlarda çıktığı için akıllı telefonunuzla oynamanızı tavsiye ediyorum. Bunun için 'NDS Boy!' isimli emülatörü Android cihazınızla deneyebilirsiniz.

5. RPCS3 (Playstation 3)

Aslında RPCS3 listeye alıp almamakta kararsız kaldığım bir emülatör oldu. Nitekim God of War III veya Heavy Rain gibi üst düzey oyunların stabil bir biçimde çalışan bir bilgisayar olduğundan şüpheliyim. Buna karşın PSN'e özel çıkan, Street Fighter II Turbo HD Remix gibi oyunları oynatabiliyor. Dilerseniz bilgisayarınızın, üst düzey oyunlarda bu emülatörün altından kalkıp kalkamayacağını test edebilirsiniz. Emülatörün ayrıca Linux desteği de bulunuyor.

RPCS3'ü indirmek için buraya tıklayın.

Bonus: Nostaljik Oyunlar

Şu ana kadar değindiğimiz emülatörler yeni nesile daha yakın oyunlara dairdi. Eğer ki küçüklüğümüzün oyunlarıyla bilgisayaranızda küçük bir nostalji yaşamak isterseniz, aşağıda kısaca değindiğim emülatörleri bilgisayarınıza indirip deneyebilirsiniz.

Mame32: Halen güncelliğini koruyan ve yapımcının desteğini sürdürdüğü MAME sayesinde atari salonlarında oynadığımız oyunları oynayabilirsiniz.

Snes9x: Şu ana dek yapılmış en stabil Super Nintendo Entertaintment olan Snes9x, sizi ısınan adaptörlerin sıcaklığına taşıyacak.

neoRageX: Mame32 kadar oyun desteğine de sahip olmasa da, atari salonlarının vazgeçilmez oyunlarını bu emülatörle deneyebilirsiniz. Sorunsuz çalışıyor ve kontrolcü desteği de bulunuyor.

Umarım bu rehber konsol oyunlarını bilgisayarınızda oynamanız için size yol gösterebilmiştir. Sorularınız veya sizin de deneyip başarılı bulduğunuz emülatörler varsa lütfen yorumlarda belirtin, üzerine tartışalım.