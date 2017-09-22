PC'ye Çıkan Zelda: Breath of The Wild İçin Modlar Ekleniyor!

Normalde Nintendo Switch ve Wii U için çıkan Zelda, Wii u'nun PC emülatörü Cemu'da modlarla oynanabiliyor.

Zelda’nın son oyunu Breath of the Wild, konsolu satın alamayan birçok kullanıcının merakla beklediği bir oyun olmuştu. Oyun CEMU Emulatör üzerinden PC’ye gelince pek çok kullanıcı oyunu deneyimleme şansı buldu. Kalite ve FPS açısından pek bir şey kaybetmeden başarılı bir şekilde emule edilen oyuna şimdi de oyun modları gelmeye başladı.

GTA San Andreas’ten CJ, Minecraft’tan Steve gibi karakterleri, Zelda’nın muhteşem haritasında oynamak ister miydiniz? Yeni yayınlanan modlara göre sevilen karakterlerle Zelda’ya girebileceksiniz. Hatta Nintendo’nun bir diğer ünlü karakteri Mario’yu da oyuna ekleyebiliyorsunuz.

WilianZilv tarafından tasarlanan bu karakterler, oyunların modlarla daha güzel olduğunu gösteriyor. Eğer modun nasıl olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki videodan CJ’nin iş başındaki görüntülerini görebilirsiniz. Karakteri atmosfere uygun bir konuma sokan geliştirici, hoş görüntüler ortaya koymuş.

Oyun normalde Nintendo Switch için çıkışını gerçekleştirmesine rağmen, konsol ülkemizde resmi olarak çıkmadığı için pek çok meraklı oyuncunun üzülmesine yol açmıştı. Dünyanın pek çok bölgesinde satışa sunulmayan Nintendo Switch, kullanıcıları “yanlış” olmasına rağmen emülatör üzerinden oynamaya teşvik etti.