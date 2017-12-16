Sizi Şaşkına Çevirecek, Tamamen Gerçek 30 İlginç Bilgi!

Bazen dünyanın bize sunduklarını yorumlarken ya da sorgularken, bazı gerçeklerle yüzleşir ve öğreniriz. Bilimin temelleri de böyle atılmıştır. Merak duygunuz hiç bitmesin diye sizi şakına çevirecek bilgileri bir araya getirdik.

Öğrenmenin yaşı yok ve öğrenmek için tek sınır insanın kendisidir. Okuyup araştırdıkça hayata ve dünyaya dair bildiklerimiz değişir, bambaşka insanlar oluruz.

Tarihin farklı zaman dilimlerinde insanlar, artık icat edilecek bir şeyin kalmadığını defalarca söylendi. Sayısız kez bilimin sınırlarına ulaştığını, artık bir işe yaramayacağını duyduk. Bilgisayar teknolojilerine, otomotivlere güvenimiz o kadar azdı ki, bugün gerçekleşen şeyleri 300 yıl önce söyleseler kimse inanmazdı.

Fakat birileri merak etti, öğrendi, öğretti. İşte en akıllı insanları bile şaşkına çevireceğini düşündüğümüz 30 efsane bilgi. Bir köşeye not edin.

Bir elmasın sahte olduğunu anlamak çok kolaydır. Ona sıcak bir nefes vermeyi deneyin. Sahte olan buğulanır, gerçek elmas her zaman parlak kalır:

Bir hamam böceği kafası olmadan birkaç hafta yaşayabilir. Ölüm sebebi ise açlık olur:

Dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan ve astronomi biliminin temellerini atan Galileo Galilei'nin orta parmağı, Floransa'daki Bilim Müzesi'nde saklanır:

iPhone, Harry Potter kitapları ve Rubik Küp (zeka küpü), insanlık tarihinde en çok satılan 3 üründür:

Mona Lisa tablosu Napolyon Bonapart'ın yatak odasını birkaç yıl boyunca süslemiştir:

Bugün hayatta olan insanların sadece %0,0004’ünde bulunan bir kan grubu vardır. İsmi, Bombay fenotipidir:

Hepimizin bildiği, koku ve dokunma gibi temel duyuların yanında insanların sahip olduğu bir duyu daha vardır:

Bu duyuya Proprioception adı verilir, organlarımızın ve uzuvlarımızı nerede olduklarını hissetmemizi sağlar.

Brezilya nüfusunun sadece% 5'i Rio’da eyaletinde yaşıyor. Ancak Brezilya’yı dünyaya duyuran modellerin %70’i Rio’ludur:

Muzlar kavisli bir şekle sahip olmalarının nedeni güneş ışığına ulaşma çabalarıdır:

“Mayday” radyo sinyalleriyle kurulan haberleşme sistemlerinde SOS yerine kullanılan kelimedir:

Pokemon karakterleri Hitmonlee ve Hitmonchan, Bruce Lee ve Jackie Chan’den adlarını almışlardır:

İspanyolca’daki kelime "esposas" kelimesi hem "kelepçe" hemde “eş, hayat arkadaşı” için kullanılır:

Twitter logosundaki mavi kuşun bir adı vardır: Larry. Kurucuları, basketbol oyuncusu Larry Bird'den esinlenmişlerdir:

Nepal'in yüksek dağ ormanlarında dev arılar vardır. Boyları 3-3.5 santimetreye kadar uzar:

Himalayalar’da yaşayan bu Gurungs arıları, insanların halüsinasyon görmelerine neden olan bir bal üretirler.

Kilo alırsanız ya da verirseniz kaybederseniz, yağ hücreleriniz kaybolmazlar. Sadece boyutlarını değişmiş olur:

Bazı Japon trafik ışıkları yeşil yerine mavi bir ışığa sahiptir, çünkü Japonca’nın tarihinde her iki renk de bir dönem aynı kelimeyle anılmıştır:

Vücudunuzda yaşama ihtimali olan mikropların %99’u bilim tarafından henüz keşfedilmemiştir:

Albert Einstein'ın son sözleri asla öğrenilemedi. Çünkü onları Almanca bilmeyen bir hemşireye Almanca olarak söyledi:

Bir kâğıt kesiği normal bir kesikten daha çok acı verir. Çünkü sinir uçları havayla daha çok temas eder ve daha çok uyarılırlar:

Kraliçe II. Elizabeth, gerçek Drakula olarak bilinen ve düşmanlarını kazıklı voyvadalara oturtan Vlad Tepes’in soyundan gelir:

Sıcak banyoyu duşun ardından yapılan 30 dakikalık yürüyüş, kalori yakım hızınızı önemli derece arttıracaktır:

Bugün kanlı bıçaklı düşman olan Japonya ve Kuzey Kore arasında, 2011 Japonya depreminde ilginç bir olay yaşandı. Kuzey Kore, Japonya’ya 500 bin dolar yardım gönderdi:

Haziran 2017'de mezarı açılan Salvador Dali'nin bıyıkları da öldüğü zamankiyle aynı şekilde duruyordu:

10 milyon kez fareye tıklarsanız sadece 1 kalori yakabilirsiniz:

Dünyanın ilk canlı konser yayını 1939'da Amerikalı besteci ve piyanist Earl Wild’in konseridir. Televizyon için bir ilk olan bu adım, 58 yıl sonra internette yayınlanan ilk konser olmuştur:

Musluk suyu ile buz küpleri yaparsanız, beyaz olurlar. Eğer kaynatılmış su kullanırsanız şeffaf olurlar:

Dünyanın en çok kullanılan soy isimleri Van, Lee ve Zhang isimleridir. Çin nüfusunun yaklaşık %21’i bu soy isimlerini kullanır:

Dünyadaki tüm memeliler arasında sadece insanlar ve maymunlar ultraviyole ışınları göremezler:

Akıllı telefonlarınızız yıllık tükettiği elektrik miktarı ortalama 4 ila 5 TL arasında faturanıza yansır:

Charles Darwin, ofis koltuğuna tekerlek takma fikrini ortaya atan ilk kişidir:

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