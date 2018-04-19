Eğer şifre hatırlamakta kötüyseniz ya da sık sık problem yaşıyorsanız, güvenli ve kullanışlı bir şifre yöneticisi satın almak işinizi kolaylaştırabilir.

Güçlü, güvenilir ve kolay hatırlanabilir bir şifre oluştumak ve onu hatırlamak birçok internet kullanıcısının en büyük sorunlarından biri. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir haberde ülkemizde en yaygın olan şifreler açıklanmıştı ve veriler gösteriyor ki şifre oluşturma konusunda çok da güvenilir durumda değiliz. Ancak artık hemen her hesabımızda çok kritik bilgiler var ve güçlü bir şifre olmadan bu hesapları kullanmak çok güvenli değil.

Dünyada yaygın olarak kullanılan şifre yöneticileri, bu konuda kişilere kolaylık sağlıyor. Fiyat-performans olarak değerlendirildiğinde oldukça başarılı olan 6 şifre yöneticisini sizin için derledik. İlginizi çeken programı incelemek için, başlıktaki linke tıklayabilirsiniz.

Kullanışlı ara yüzü ve kolay kullanımı ile oldukça popüler bir yazılım olan Dashlane'a, yıllık abonelikte $39,99'lık ücret ile sahip olmak mümkün.

En güvenilir şifre yöneticilerinden biri olarak kabul edilen Stick Password, sunduğu güvenlik seçenekleri ve görece uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Yıllık $29,99'a sahip olabileceğiniz yazılım, ücretsiz bir versiyona da sahip.

Keeper, bir şifre yöneticisi olmasının yanında aynı zamanda özel belgelerinizi saklayabileceğiniz bir alan da sunuyor. Yazılıma, $29,99 karşılığında sahip olmak mümkün.

Tüm platformlar ile senkronize olan ve tüm şifreleri güvenle saklayan Pssword Boss, $29,99'lık yıllık ücretiyle kullanılabiliyor. Parolaların yanı sıra, banka hesabı ve kredi kartı bilgileri, kimlikler, pasaportlar veya sigorta bilgileri gibi önemli bilgileri de saklayan uygulamanın ücretsiz bir versiyonu da mevcut.

Fiyatı ile daha uygun bir seçenek olan Lastpass, ücretsiz sürümünün de oldukça kullanışlı olması sebebi ile iyi seçeneklerden biri haline geliyor. LastPass uygulaması MacOS, iOS, Windows ve Android sürümlerine yüklenebiliyor ve eklentisini Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer ve Opera'da çalıştırabiliyor. Lastpass'i $24 satış fiyatı ile, bir yıl boyunca kullanmak mümkün.

Eğer şifre yöneticisinden beklentiniz çok da fazla değilse, Zoho Vault temel anlamda oldukça güvenilir ve başarılı bir yazılım. Yıllık ücreti $12 olan uygulama, ücretsiz bir versiyona da sahip ve o versiyonun da oldukça başarılı olduğu düşünülüyor.

Listedeki hemen her uygulamanın ücretsiz bir versiyonu mevcut ve fiyatlarda senelik olduğu düşünüldüğünde aslında çok yüksek değil. Aylık ortalama 10 liralık bir ödeme ile sahip olunabilecek bu programların ücretsiz versiyonlarını deneyip, memnun kaldığınız takdirde satın alabilirsiniz. Eğer kullandığınız ve memnun olduğunuz ancak listede yer almayan başka bir yazılım var ise bizimle paylaşabilirsiniz.