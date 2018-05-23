Doların Yükselişinin Hayatımıza Olan Olumsuz Etkileri

Doların TL karşısındaki dur durak bilmeyen yükselişi, toplumun her kesiminde endişe uyandırıyor. Peki Doların yükselmesinin, diğer bir deyişle Türk Lirası'nın Dolar karşısında değer kaybetmesinin, bizlere ne gibi 'olumsuz' yansımaları olabilir?

Öncellikle, Doların yükselmesi demek, eşittir, Dolarla alınan (yani ithal edilen) her şeyin fiyatının artması demektir. Ülkemizin Dolar karşılığında temin ettiği en hayati ihtiyaçları ise enerji ve teknolojidir. Ama keşke sadece bunlar olsaydı! Artık tohumu, gübreyi, hatta samanı dahi başka ülkelerden alıyoruz ne yazık ki.

Dolar arttı dedik, bu fiyatların artmasına neden oldu dedik, yani eşittir: Enflasyon. Enflasyon eşittir alım gücünün düşmesi ve yoksullaşma. Örneğin bir aylık maaşınla 300 kg şeker alabiliyorsan; bunun 280, 250, 210 diye sürekli olarak aşağıya inmesi.

Yoksullaştığın için karnını zor doyurur hale geldin, tasarruf yapamadın, bankaya mevduat koyamadın, fakat bir yandan da başka insanlar ve şirketlerin yatırım için paraya ihtiyacı oldu. Komşunun oğlu evlendi, ev almak istiyor. Bankalara gidip para istediler. Bankalar da kredi verecek parayı bulma adına, faizleri arttırdı. Eşittir: Faizler de yükseldi.

Ekonomi temelde çok basit bir şeydir. Ekonomiyi yönetmek zordur, birçok aktör ve enstrüman vardır bu ayrı. Fakat temeli basittir.

Bizim çok önemli bir kurumumuz var: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Peki görevi nedir? Hemen TCMB'nın web sitesini açıyor, orada, görev ve sorumluluklar sayfasına giriyoruz. 1. Sırada ne yazıyor? Fiyat istikrarı. Yani enflasyonla mücadele. İşte koskoca Merkez Bankasının en temel ve birinci öncelikli görevi, bu 'enflasyon' denen şeyi önlemektir. Bu kadar önemlidir enflasyon! Enflasyonun temel kaynağı ise, ülkemizin ekonomik koşullarında kurdur.

Sonuç olarak: Kur, ülkenin ekonomisini batırabilecek kadar önemli ve üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir konudur.