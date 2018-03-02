En Basit İşler İçin: Karşınızda Light Phone 2

Sadece temel telefon işlevleri için kullanılabilen minimalistik telefon Light Phone 2, tasarımı ve yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor.

Light Phone 2 isimli ultra minimalistik telefon, en temel telefon işlevlerini yerine getirmekten fazlasını yapmıyor. Bir Indiegogo projesi olan Light Phone 2, 4G LTE desteğine sahip ancak bu desteği nasıl kullanabilirsiniz, orası tartışılır. Arama yapma, SMS gönderme, rehberi görüntüleme ve alarm kurmak dışında herhangi bir şey yapamadığınız telefonda; hiçbir sosyal medya, e-posta ve haber uygulaması yer almadığı gibi hiçbir oyun da mevcut değil.

Küçük bir dikdörtgensel yapıya sahip olan (99mm x 55mm x 7.5mm) Light Phone 2, e-Ink teknolojisi kullanan ekranı sayesinde uzun bir kullanım ömrü sunmayı hedefliyor. Android'in aşırı özelleştirilmiş bir versiyonu olan LightOS işletim sistemiyle gelen telefonun fiyatı ise gerçekten şaşırtıcı. 400 dolarlık fiyat etiketine sahip telefon, günümüzün orta seviye Android akıllı telefonlarıyla eşdeğer fiyatta. Fiyatı 400 dolar olarak belirlenen Light Phone 2'yi, Indiegogo kampanyasına katılarak 250 dolara satın alabilirsiniz. Sadece bu kadar temel işler için kullanılabilen telefona kim bu kadar para verir bilmiyoruz ama, küçük de olsa bir kullanıcı kitlesi edinecektir.

Akıllı telefon bağımlılığından kurtulmak için güzel bir tercih olabilecek Light Phone 2'nin geliştiricileri telefona birtakım yeni özellikler ekleyeceklerini açıkladı. Adım adım yol tarifi ve hava durumu bilgisi gibi temel ihtiyaçların eklenmesi muhtemel olan telefonda, hiçbir zaman Facebook gibi bir sosyal medya uygulaması yer almayacak. Nisan 2019'da gönderimi başlanacak olan Light Phone 2, Indiegogo kampanyasını %184'lük bir başarı oranıyla tamamladı. Toplamda 460.000 dolarlık satış yapan Light Phone 2'nin, Indiegogo kampanyası tamamlanmasına rağmen halen 250 dolardan satışı devam ediyor. Ülkemizin gümrük kanunları sebebiyle Türkiye'ye kargoyla getirilmesi hayal olan telefonun Indiegogo sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Böyle bir telefona sahip olmak ister miydiniz?