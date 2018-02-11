En Bilinen Markaların Logolarına Gizlenmiş 10 Gizli Sembol

Her gün kullandığımız eşyalardaki ve marka logolarındaki 10 gizli sembolü sizler için listeledik.

Hayatımız çok çeşitli sırlarla dolu ve hepsinin çözülmesi mümkün değil. Sıklıkla karşılaştığınız kola kutusu, bilgisayarın güç düğmesi yada çikolata paketinin içerisine saklanmış bir gizli mesaj olabileceğinden daha önce şüphelendiniz mi? Aslında tasarımcılar genellikle ünlü markalara ait bir şeyler yaparken ufak ayrıntılar eklemeyi de ihmal etmiyorlar. Bu haberimizde sizlere tasarımcılar tarafından ünlü markaların ve herkes tarafından kullanılan cihazların içerisine yerleştirilmiş gizli sembolleri paylaşacağız.

Her yılbaşında üretilen özel coca-cola kutularındaki ayıcığın gözleri kapak şeklinden oluşuyor ve burnunda nefes deliği yerine şişe resmi bulunuyor.

Usb kablolarda bulunan logolara, gücü sembolize eden Neptün üçgeninden esinlenmişlerdir.

Hundai logosunun markanın baş harfini sembolize ettiği düşünülüyor. Aslında bu logo müşteriyle el sıkışan bir satıcıyı temsil ediyor.

Bilgisayarın açma/kapatma düğmesi, tüm kodların oluştuğu ikili (binary) sayı sistemindeki 1 ve 0 sayılarından oluşuyor.

Toblerone paketlerindeki dağ logosunda ayı çizimi gizli.

NBC logosundaki 6 farklı renkten oluşan yelpaze, aslında bir tavus kuşu ve şirketin 6 bölümünü simgeliyor.

Kozmetik ürünlerinin arkasında yer alan açık kapak sembolü kullanılmaya başladıktan sonra kaç ay ömrü olduğunu gösteriyor.

Başlangıçta uçak motorları üretmeye başlayan BMW’nin logosu, gökyüzü ve pervaneyi simgeliyor. Daha sonra bu logoyu değiştirmeyen firma tarihine otomobil üreterek devam etti.

Bu popüler internet sitesinin en önemli özelliği beğendiğiniz resimleri toplamak ve Pin yapmak (iğneyle sabitlemek) bu nedenle baş harfindeki “P” harfi iğne şeklinden oluşuyor.

Aslan Kral filminin posterinde bir kadın çizimi yer alıyor.