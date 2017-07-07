Doğal afetler, ilk insanlardan beri dünyamız için tehdit oluşturuyor. İnsanoğlu, afetleri daha önceden öğrenebilmek için birçok sisteme başvurdu. Ama bu anlatacağımız hepsinden farklı!

Geçen hafta, Çin'in Sichuan bölgesinin Xinmo köyünü etkileyen büyük bir heyelan meydana geldi. Üç gün sonra, aynı bölgede ikinci bir heyelan oldu. Üçüncü heyelan ise yaklaşık 20 km (12.5 mil) uzaktaki bir köyde yaşandı. Bilim insanları, heyelanı önceden tespit etmek için uydu haritalama sistemi kullanmaya başladılar.

Heyelanları geleneksel yöntemlerle önceden tahmin etmek oldukça zor. Ekip, uydu verilerini kullanarak haritaladığı heyelanın kaynağını ve kapsama alanını bulmayı başardı.

Yapılan uydu haritalama araştırmalarında, bir hafta önce heyelan oluşan bölgenin aslında 6 ay önce kaymaya başladığı bilgisine ulaşıldı.

Newcastle Üniversitesi'nden Profesör Zehnghong Li, "Aslında Xinmo heyelanlarını izlerken, aynı bölgedeki 10'dan fazla aktif heyelanı tespit ettik. Bu bilgileri önlem alınması için ilgili yerlere belgeler halinde ilettik" dedi.

Ülkemiz de her türlü doğal afetin oluşma potansiyelini göz önünde bulundurursak, bi’lhassa Karadeniz bölgesi için, bu sistemin Türkiye’ye getirilmesi başarılı sonuçlar alacaktır.