En Büyük Uzay Teleskobu Sizce Hangisi? NASA’ya Göre Güneş!

Yerçekimi lens tekniği sayesinde, bizden yüzlerce ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegenleri kaliteli görüntüler aracılığıyla keşfedebiliriz.

Yerçekimi lens tekniği sayesinde, bizden yüzlerce ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegenleri kaliteli görüntüler aracılığıyla keşfedebiliriz. Sürekli daha iyi bir teleskop oluşturmak için durmadan harcanan milyarlarca dolar para ve sonsun bir çaba var. NASA'nın Jet Kalkış Laboratuarı'ndan bir grup bilim insanı bu duruma dur demek için Güneş’i teleskop olarak kullanmak istiyorlar.

Yıllar önce, Einstein'ın Görelilik Teorisi, yerçekiminin zamanı bükülebileceğini söyledi ve hala anlamaya çalışıyoruz desek yeridir. Bu, yıldızlar gibi çok büyük nesnelerin, ışık da dahil olmak üzere kendilerine yakın olan herhangi bir nesnenin yolunu da büktüğü anlamına gelir. Aslında, "yer çekim merceği" adı verilen bu ışığı bükme olayı, doğru şartlarda normal bir mercek veya büyüteç gibi kullanılabilir.

Bilim adamları, bu efekti diğer yıldızların çevresindeki gezegenleri görüntülemek için kullanan bir teleskop oluşturmak istiyorlar. Böyle bir teleskop, dış gezegenleri aşırı yüksek çözünürlükte görüntüleyebilir. Başka bir deyişle oluşan görüntülerin tek bir pikseli bile 1000 piksellik görüntülerin netliğine ulaşabilir. Bu çözünürlük seviyeleri ise bizden yaklaşık yüz ışıkyılı uzaklıkta olan dış dünyaların üzerindeki her hangi bir kıtayı doğrudan gözlemlemek için yeterlidir.

Elbette bahsi geçen gezegenlerde bir yaşam varsa bu yöntemle çok berrak bir şekilde keşfedilmesi kuvvetle muhtemel.

Madem öyle neden henüz bir tane bile kurmadık?

Aslında bunlardan birkaç tane var. Yerçekimi mercek teleskobu, Plüton'un yörüngesinden yaklaşık 14 kat daha uzakta olan uzayda odaklanabiliyor. Geçtiğimiz yıl Plüton’un yanından geçen Voyager 1 uzay aracı, neredeyse 50 yılda bu mesafenin yalnızca 5’te birini kat edebildi.

Daha hızlı bir uzay aracının şiddetli bir fırlatma işleminden sonra Voyager 1’e yetişmesi mümkün. Ancak bu teoriyle bile Güneş’in söz konusu mutlak parlaklık odağına ulaşmak bir 50 yılımızı daha alacak. Bunun için ortaya atılan projeler ise NASA’nın geleceğe yönelik başlattığı en kapsamlı projeler olma ayrıcalıklarına sahipler.

Gerçekleştirilmeleri için elbette NASA’nın büyük bir finans kaynağı yaratması ve bunu bizim de görmemizi sağlamak için, elini çabuk tutması gerekiyor.