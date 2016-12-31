Kilo Vermenizi ve Fit Bir Vücuda Sahip Olmanızı Sağlayacak 18 Spor

Başımıza bela olan kalorileri yakmanın iki yolu var: Spor ve düzenli beslenme. Peki kalorilerinizi kolayca yakmanızı sağlayan sporlar hangileri?

Eğer sürekli kilo almaktan şikayetçiyseniz ve bu soruna çözüm arıyorsanız öncelikle vücudunuzun ihtiyaçlarını doğru belirlemelisiniz. Spor yapmak birinci şart (elbette bunun için doktorunuza danışmalısınız), ancak sizi keyiflendirecek bir sporu tercih etmeniz her açıdan faydalı olacaktır.

Pek çoğunuzun aklında şu sorunun olduğunu tahmin ediyoruz. Hangi sporu yapmak ne kadar kalori yaktırır? Bu soruyu açığa kavuşturma niyetindeyiz.

Yine de vurgulamak isteriz. Eğer kilo kaybetmek istiyorsanız, sporla uğraşmak tek çözüm olmayabilir. Yanlış beslenme, diyabet gibi kronik hastalıklar ve hormon sorunları da fazla kilonun sebepleri arasında bulunabilir. Önce de vurguladığımız gibi, mutlaka doktorunuza danışmanızı öneriyoruz. Uzman bir diyetisyenden de destek alabilirsiniz. Şunu da unutmamalısınız, çok hızlı kalori yakmak en iyi çözüm değildir. Her şey denge üzerine kurulu.

Mayo Clinic, kilolarınızdan kurtulmanızda önemli destek noktası oluşturacak en popüler spor dallarına dair bir araştırma yayınladı. Araştırma ortalama 90 kiloluk vücut ağırlığı baz alınarak gerçekleştirildi. Yani daha fazla veya daha az kilolarda, söz konusu kalori değerlerinde bazı ufak değişiklikler gerçekleşebilir.

Hatha Yoga

Özel bir yoga çeşidi olan Hatha Yogası, saatte 227 kalori yakmanıza olanak tanıyor.

Hafif Yürüyüş

Bir saatlik hafif tempolu yürüyüş, 255 kaloriye kadar enerji tüketmenize yardımcı olur.

Bowling

Dünyanın en eğlenceli sporlarından biri olan bowling ile saatte 273 kalori yakabilirsiniz.

Klasik Dans

Klasik dans ile 273 kaloriden kurtulabilirsiniz.

Tai-Chi

Çin temelli dövüş sanatı, saatte 273 kalori vermenize olanak tanır.

Kano Kullanımı

Bir saat kano kullanarak, 319 kalori verebilirsiniz.

Hafif Tempolu Bisiklet Sürme

Saatte 364 kalori gibi etkileyici bir değere sahip.

Voleybol

Voleybol oynayarak, saatte 364 kalori yakabilirsiniz.

Vinyasa

Power Yoga olarak da adlandırılan Vinyasa ile 364 kaloriye veda edebilirsiniz.

Golf

Sopalarını kendiniz taşımanız koşuluyla, saatte 391 kalori verebilirsiniz.

Kayak

Öğrenmesi zor olsa da, zevkli bir spor olan kar kayağı ile 391 kaloriden kurtulun.

Tempolu Yürüyüş

Saatte 391 kaloriden kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Hafif Aerobik

Saatte 455 kaloriye kadar enerji tüketebilirsiniz.

Eliptik Bisiklet

Kilo vermenin en etkili yollarından biri. 455 kaloriye veda edebilirsiniz.

Ağırlık Kaldırma

Saatte 455 kalori yakmanıza olanak tanır.

Beyzbol/softball

Ülkemizde popüler olmasa da, saatte 455 kalori ile etkili bir yöntem.

Suda Aerobik

Saatte 501 kalori gibi kayda değer bir başarıya sahip.

Hafif Tempoda Yüzme

Saatte 528 kalori ile kaloriden kurtulma sporlarının demirbaşlarından.