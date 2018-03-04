Yeni bir Pew Araştırma Merkezi anketi, ABD’li yetişkinlerin %35’inin Instagram’ı kullandığını ortaya koydu.

2016 yılına oranla %7 artan kullanıcı kitlesine bakılırsa Instagram hit olma yolunda ilerliyor. Diğer bulgulara göre Instagram, Snapchat ve Twitter gibi sosyal medya platformları özellikle 18-24 yaş aralığındaki genç kesimler için popüler durumda. YouTube platformu ise, ABD’li yetişkinlerin %73’ü ve 18-24 yaş aralığındaki gençlerin %94’ü tarafından kullanılmasıyla en popüler çevrimiçi platform olmuştur. Bu da neredeyse tüm üniversite çağındaki gençlerin YouTube’da video izlediği anlamına geliyor.

Facebook’a gelecek olursak, Facebook 65 yaş ve üzeri yaş aralığı için oldukça popüler olmuş durumda. Ancak genç nüfusun yerini yetişkin nüfusun almasıyla Facebook değer kaybetmese de yol da kat edemiyor. Twitter ise kullanıcı kitlesi açısından yoluna ılımlı bir şekilde devam ediyor. 2016 yılında ABD yetişkinlerinin %21’i bu sosyal platformu kullanırken şimdi bu yüzdeliğin %24’lere yükseldiğini görüyoruz.

Pew anket kapsamında 8 sosyal medya platformunu ele aldı. Ancak ankete katılan Amerikalılar bu sosyal medya platformlarından 3’üne oy verebildiler. Sunulan 8 sosyal medya platformu ise şu şekildeydi: Facebook, YouTube, Snapchat, Twitter, Instagram, WhatsApp, Pinterest ve LinkedIn.

Oylamalar sonucunda seçilen üç sosyal medya platformu Snapchat, Instagram ve Twitter oldu.

20’li yaşların ortalarından sonlarına erişen yetişkinler için Snapchat düşüşe geçen bir eğriye sahipti. 18-24 yaş aralığındaki yaş grubunın %78’i bu sosyal medya platformunu kullanırken, bu sayının 25-29 yaş grubunda % 54 seviyelerine düştüğü gözlendi.

Son olarak kullanıcıların çoğu bu uygulamaları ve siteleri günlük olarak kontrol etseler de, kullanıcıların yalnızca %3’ü bu platformdaki bilgilere çok güvendiklerini söyledi. Bu bağlamda Facebook ve Twitter tüketicilerin bilgilerini paylaştığı gerekçesi ile en güvenilmeyen sosyal medyaların başını çekti.

Genç yada yaşlı hepimizin en az birini kullandığı bu sosyal platformlar şüphesiz ki hayatımızda bir yere sahip. Peki siz bu 8 platformdan hangi 3'ünü seçerdiniz?